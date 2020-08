Duane Vermeulen, l'ancien troisième ligne de Toulon, a révélé dans les médias sud-africain avoir été victime d'un piratage informatique. Il a perdu le contrôle de sa boîte mail, de ses réseaux sociaux, de son Paypal. Le champion du monde sud-africain a été victime d'hameçonnage lorsqu'il a reçu un mail provenant du réseau social Instagram lui suggérant de changer de changer de statut, pour ne plus être un utilisateur normal. "Je sais de quoi ça a l'air, mais l'email avait l'air parfaitement authentique", a reconnu le joueur qui ne s'est pas méfié : "Il m'arrive de publier de temsp en temps des photos sur Instagram pour les sponsors. Selon l'email, certains posts n'étaient en conformité avec les règles d'Instagram. J'ai donc été invité à changer mon statut. J'ai alors cliqué sur un lien et je me suis retrouvé sur un site complètement différent que j'ai quitté immédiatement mais c'était trop tard."

Les pirates ont alors tenté d'utiliser le compte Paypall du champion du monde, heureusement sans succès. Ils ont alors décidé de faire chanter Vermeulen en lui réclamant environ 450 euros pour qu'il puisse retrouver la main sur son compte Whattsapp. "Vous savez que si vous payez, cela ne s'arrêtera pas." a-t-il commenté.