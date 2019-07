En effet, les sélections anglaises et argentines se retrouveront dans la poule C, aux côtés de la France, des Etats-Unis et des Tonga.

Malgré une saison plus que réussie pour les Jaguares, Eddie Jones ne craint pas trop de faire face à l'Argentine : "Pensez-vous que si l'Angleterre jouait en Super Rugby, nous serions en finale ? Je vous garantit que nous y serions", déclare le sélectionneur du XV de la Rose au Rugby Paper. Il rajoute que " l'Argentine a une très bonne équipe. Mais je pense que même si les Jaguares s'en sortent bien en Super rugby, cela ne suffit pas pour me convaincre qu'ils sont meilleurs que cela. Mais nous allons les prendre aux sérieux et les jouer avec respect. Ils sont bons en Coupe du monde. Traditionnellement, ils jouent leur meilleur rugby dans ces compétitions".