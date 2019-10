Vendredi 15 h 58 (22 h 58 heure locale) : Hagibis : un typhon XXL

Le typhon Hagibis est l'un des plus gros typhons jamais mesurés. Il est, selon les études relevées cette semaine, le plus puissant de l'année en terme de pression et le deuxième plus important en terme de vitesse, après l'ouragan Dorian qui avait dévasté l'archipel des Bahamas au mois d'août.

Hagibis se dirige vers le sud est du Japon. Selon un responsable de l'Agence météo japonaise (JMA), la puissance actuelle d'Hagibis est similaire à celle de quatre des plus grands typhons qu'a connus le Japon ces dernières décennies, y compris Faxai le mois dernier, qui avait causé d'importants dommages à Chiba, dans la grande banlieue de Tokyo.

Evidemment, il n'y a pas que le rugby qui est touché par ce phénomène climatique. 1200 vols internationaux et nationaux ont été annulés, ainsi que 400 liaisons ferroviaires.

Vendredi 15 h 20 (22 h 20 heure locale) : Hagibis sème la panique

Alors que le typhon Hagibis longe actuellement la cote est-japonaise par le sud, Tokyo retient son souffle. La capitale nippone, si animée, devrait être impactée dans la journée de samedi. Et la menace est sérieuse : des vents annoncés à plus de 200 km/h, des pluies torrentielles, des vagues de plus de vingt s'écrasant sur les cotes. Si, lorsqu'il touchera terre, il devrait s'affaiblir et être rétrogradé en typhon de catégorie 3 (sur 5, actuellement 5/5), Hagibis restera d'une puissance considérable.

Par anticipation, les rencontres de Coupe du monde se déroulant dans cette zone ont été annulées, ce week-end. Cela concerne évidement France-Angleterre mais aussi Nouvelle-Zélande-Italie. Prévue dimanche à Yokohama, la rencontre entre l'Écosse et le Japon est en sursis. Et la polémique enfle, tant ce match est décisif dans l'optique des quarts de finale. Le grand prix de Formule 1 du Japon, également prévu ce week-end sur l'archipel, a aussi été annulé.