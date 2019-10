Pas encore le quart de siècle mais Maro Itoje a tout d'un ancien. Le natif de la banlieue londonienne a déjà un palmarès bien étoffé pour un garçon de son âge. Titulaire dans une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure, il est détenteur de quatre titres nationaux (2015-2016-2018-2019) après seulement six saisons avec les Saracens. Sur la scène européenne, le deuxième ligne a soulevé trois Coupe d'Europe en quatre ans (2016/2017/2019) en plus de son trophée de meilleur joueur européen en 2016. Avec le maillot de la Rose, Itoje a déjà été sur le toit du monde avec les moins de 20 ans en 2014. Une victoire 21-20 contre l'Afrique du Sud d'Handre Pollard. En 2015, il est réserviste du Mondial dans son pays. Il remporte le Tournoi des Six Nations en 2016 et 2017, en faisant le Grand Chelem la première année. Une armoire à trophée garnie mais dont une place tout en haut reste encore inoccupée.. À retardement certes, mais voilà un cadeau peu commun que pourrait s'offrir l'impressionnant Itoje.

Coupe du monde 2019 - Maro Itoje (Angleterre) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Ce présent, en voilà un autre qui voudrait bien le glaner pour fêter son anniversaire. Quand on dit le mot "crochet", qui d'autre que l'imprévisible Cheslin Kolbe vous vient en tête ? Lui est né dans l'hémisphère-sud, en Afrique du Sud, dans le sud-ouest du pays. Après ses débuts dans les clubs de son pays (Western Province et Stormers), il décide de rester dans le sud-ouest mais plus au nord, au Stade toulousain. Un palmarès bien plus léger que celui d'Itoje. Le virevoltant Springboks a remporté la Currie Cup en 2014 avec Western Province et également obtenu le Bouclier de Brennus pour sa deuxième saison avec le club rouge et noir. Sous le maillot sud-africain, Cheslin Kolbe disputera une finale de Coupe du monde ce samedi. Lui que l'on pensait trop petit pour réussir à son poste, il prouve que dans le monde de l'Ovalie tout est possible.

Mais en dehors de ces deux joueurs, un autre français, né à le même jour a lui aussi été vice champion du monde. Saurez-vous devinez de qui il s'agit ?