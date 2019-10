Pour les Bleus, c'est la vie en rose

Le XV de France a fait un grand pas en avant vers la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Et il peut remercier l'Angleterre qui a battu hier l'Argentine sur le score de 39 à 10. Une victoire aujourd'hui à Kumamoto face au Tonga et les Bleus seraient officiellement en phase finale. Mais le rose était de rigueur aussi et surtout pour soutenir la lutte contre le dopage. A l'initiative de World Rugby, toutes les équipes de la compétition ont porté durant le week-end un maillot rose avec un slogan sans ambiguïté : « Keep rugby clean ». En français dans le texte, ça donne « Gardons le rugby propre ».

Ils sont bien arrivés

Christopher Tolofua et Vincent Rattez ont rejoint Kumamoto hier soir. Les deux nouveaux appelés en équipe de France ont débarqué à l'heure du dîner ici au japon. Les deux joueurs ont été accueillis dans la salle de restaurant par un tonnerre d'applaudissements de la part des joueurs de Jacques Brunel. Appelés pour remplacer Thomas Ramos et Peato Mauvaka, ils ne seront évidemment pas présent sur la feuille de match pour affronter le Tonga aujourd'hui. Un planning leur a été spécialement aménagé pour ce début de semaine afin de leur permettre de récupérer du décalage horaire. De leur côté, Thomas Ramos et Peato Mauvaka ont quitté eux le groupe tricolore. C'était samedi un peu plus tôt dans la journée. Et c'était au milieu d'une haie d'honneur formée par tous les joueurs du XV de France.

Kurtley Beale pas franchement à l'aise avec la nudité

C'est le moins que l'on puisse dire. Samedi, lors de la rencontre entre l'Australie et l'Uruguay, un supporter des Wallabies a réussi à entrer sur le terrain dans le plus simple appareil, juste muni d'une veste de couleur verte et or. Le streaker voulait apparemment saluer Kurtley Beale. Mais l'arrière australien, surpris, presque effrayé, s'est brusquement retourné et a refusé la main tendue. La photo publiée sur les réseaux sociaux est à mourir de rire. On y voit Kurley Beale avec le visage d'un homme qui a vu un fantôme. « Il m'a bien eu, a rigolé le joueur après le match. Il m'a vraiment fait peur, mais j'ai l'impression qu'il est retourné à sa place tranquillement. » Oui, Monsieur Beale, C'est aussi ça le rugby au Japon.

