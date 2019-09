La presse nipponne a choisi ses héros du jour : los Teros, soit la sélection uruguayienne qui, hier et à la surprise générale, a remporté la première victoire de son histoire dans la Coupe du monde. Qui plus est face à une équipe du Top 10 mondial, les Fidji. L'édition du Mainachi du jour consacre ainsi un long article au résumé du match, rappelant cette première mi-temps folle à l'issue de laquelle les Sud-Américains menaient déjà 24-12. Il rapporte aussi les propos du buteur Felipe Berchesi, dont la précision face aux perches a permis à son équipe de conserver une mince avance : "Quand j'ai dû taper les pénalités en fin de match, je me suis efforcé de faire le vide autour de moi, d'imaginer que j'étais à l'entraînement et que le stade était complètement vide. Mais avec la ferveur ici, cela n'a pas été évident !" Le quotidien a également donné la parole au capitaine fidjien, le néo-Palois Dominiko Waqaniburotu qui reconnut les torts de son équipe sans détour : "Nous avons clairement sous-estimé une très bonne équipe de l'Uruguay. Je les félicite."

La presse a aussi souhaité rendre hommage à ceux qui ont rendu ce match possible, huit ans et demi après le passage du tsunami qui avait ravagé près d'un tiers de la ville et causé mille morts. Il a ainsi consacré un article à Yoshihiko Sakuraba, président du club de rugby local des Kamaishi Seawaves, ancien international et ambassadeur World Rugby. L'ancien deuxième ligne, aujourd'hui âgé de 53 ans a évoqué non sans émotion le drame puis la reconstruction : "Ce jour-là, j'ai perdu beaucoup de mes anciens coéquipiers et collègues de travail. Ce fut indescriptible. Quatre ans plus tard, une gigantesque collecte de fonds a été organisée, récoltant plus de 500 millions de yens en quelques mois. En voyant un tel soutien, je me suis dit qu'on allait le faire. Aujourd'hui, nous avons un stade magnifique, qui a déjà été le théâtre d'un exploit. Et ce n'est que le début. Ce stade représente notre avenir." Que l'on espère radieux...