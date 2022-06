Chocobares opéré, Bayonne s'active, Poite au RCT... Les cinq infos de ce mardi !

Touché au genou gauche, il a été récemment découvert que le centre toulousain Santiago Chocobares souffrait d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur. Une blessure plus qu'embêtante, qui nécessite une opération, laquelle aura lieu ce mercredi, en France. Son absence est estimée entre six et huit mois.

Bayonne s'arme pour le Top 14

Quelques jours après avoir assuré sa remontée en Top 14, l’Aviron bayonnais poursuit la construction de son effectif en vue de la saison prochaine. Selon nos informations, le Montpelliérain Mickaël Capelli serait aujourd’hui tout près de s’engager avec le club basque.

Outre le deuxième ligne montpelliérain Mickaël Capelli, avec qui les contacts sont à un stade avancé, le pilier droit springbok Marcel Van der Merwe (31 ans, 7 sélections, passé par Toulon entre 2016 et 2020, pourrait aussi débarquer du côté de Jean-Dauger. Selon nos informations, l'affaire est en bonne voie.

Le RC Toulonnais annonce ce mardi l'arrivée dans son staff de Romain Poite. L'arbitre, après avoir arbitré son dernier match international en novembre dernier entre l'Ecosse et l'Australie, est le troisième officiel le plus capé de l'histoire. Il vient renforcer le staff mené par Franck Azema et Pierre Mignoni.

Le Biarritz Olympique annonce officiellement le départ de vingt joueurs et l'arivée de Killian Taofifenua

Ce midi, le Biarritz Olympique a annoncé le départ de vingt joueurs de l'équipe première sur son site internet. Parmi eux des destinations très différentes: quand cinq partent à la retraite, deux vont au Stade Français, deux autres à Agen, certains à Leicester, Oyonnax, Pau, Montauban, Carcassonne ou Nice, sans parler de ceux qui n'ont pas encore de point de chute. Tour d'horizon.

Par le compte Twitter de son président Jean Baptiste-Aldigé, le Biarritz Olympique a annoncé la signature du talonneur de Perpignan Killian Taofifenua (21 ans). Petit frère de Sébastien et Romain, Killian s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club basque. Son arrivée compense notamment le départ de Lucas Peyresblanques au Stade français la saison prochaine

Olivier Magne va entraîner les espoirs de Lyon

L'ancien international (89 sélections) Olivier Magne va entraîner l'équipe Espoirs de Lyon, a annoncé mardi le club de rugby de Top 14, vainqueur du Challenge européen cette saison.