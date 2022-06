C'est un nouvel exemple de cette tendance qui voit les arbitres de haut niveau rejoindre des staffs. Après Alexandre Ruiz à Montpellier et Jérôme Garcès en sélection française, Romain Poite intègre l'encadrement du Rugby Club Toulonnais, comme cela a été officialisé par le club varois ce mardi. Le désormais arbitre a "raccroché son sifflet" ce dimanche après la rencontre entre Clermont et Montpellier.

Son bilan ? 72 matchs internationaux, trois Coupes du monde, deux tournées des Lions britanniques et irlandais et six titres de meilleur arbitre français. Le RCT enregistre là une recrue judicieuse pour s'occuper "de la discipline et de l’attitude au contact". Il s'est engagé dans le staff de Franck Azema et Pierre Mignoni pour une durée de deux ans.