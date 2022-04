Bordeaux-Bègles - La Rochelle

C'est (déjà) l'heure des retrouvailles pour Bordelais et Rochelais. Une semaine après leur affrontement en Top 14, qui a tourné à l'avantage des Maritimes sur la pelouse de Chaban-Delmas, les deux équipes vont désormais croiser le fer en Champions Cup. Une compétition qu'ils connaissent bien puisqu'ils ont tous les deux réalisé un parcours brillant l'année dernière. Un duel qui sera aussi sous fond de tension, au vu de la petite altercation, qui a eu lieu le week-end dernier entre Christophe Urios et Ronan O'Gara, même si l'entraîneur rochelais est suspendu pour cette rencontre. Au terme d'un match très accroché, nous voyons les Bordelais prendre leur revanche. La qualification devrait se jouer au match retour.

Toulouse - Ulster

Après une phase de poules compliquée et une qualification acquise de justesse, c'est avec l'esprit de revanche que le Stade toulousain reçoit l'Ulster ce samedi. La mission sera loin d'être simple, puisque la province nord-irlandaise est actuellement deuxième du United Rugby Championship et a réalisé des matchs de haute-volée cette saison. Mais devant un public surchauffé, les Toulousains auront forcément l'envie de défendre leur titre. C'est ce pourquoi nous leur donnons un avantage en ce match aller.

Stade français - Racing 92

Derby parisien, deuxième édition. Tout comme Bordeaux et La Rochelle, le Stade français et le Racing 92 ne se quittent pas en ce mois d'avril et enchaînent une deuxième confrontation de suite. Les Racingmen l'avaient emporté sur leur pelouse le week-end dernier, grâce à une énorme seconde période (53-20). Cette fois-ci encore, les Parisiens semblent ne pas avoir les moyens de rivaliser avec l'armada des Ciel et Blanc, bien décidée à réaliser une fin de saison en boulet de canon que ce soit en Top 14, ou en Champions Cup, une compétition qui leur échappe toujours pour le moment.

Montpellier - Harlequins

Gros duel à venir dans l'Hérault. Le MHR, leader incontesté de Top 14, reçoit sur sa pelouse les Harlequins, champions d'Angleterre en titre. Malgré une phase allée marquée par une énorme fessée subie sur la pelouse du Leinster (89-7) Montpellier est toujours vivant dans la compétition et pourrait bien surfer sur sa bonne dynamique acquise en championnat. En face, les Harlequins restent une équipe très imprévisible, capable de rendre un match complétement fou, grâce à une attaque de feu. Mais nous misons sur le pragmatisme montpelliérain pour cette partie.

Clermont - Leicester

Jouer Leicester cette saison est loin d'être un cadeau. Alors se coltiner les Tigers lors d'une confrontation aller-retour est une sorte de cauchemar pour Clermont. Surtout que les Anglais se sont déjà imposés en France cette saison, sur la pelouse de Chaban-Delmas, grâce notamment à leur science du jeu au pied et à un George Ford en grande forme. Contre Clermont, le leader de Premiership - qui ne s'est incliné qu'à trois reprises en championnat cette saison - aura les faveurs de nos pronostics. Surtout que les Clermontois, à la lutte pour le top 6 en Top 14, joueront sans Damian Penaud, forfait pour plusieurs semaines.

