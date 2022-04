Aux réactions de ses coéquipiers après son geste sur le Racingmen Baptiste Chouzenoux, on avait bien senti que la sanction serait lourde après ce nouveau geste fautif du talonneur australien Tolu Latu. Ce mardi 12 avril, la comission disciplinaire de l'EPCR a pris sa décision. Une punition qui est évidemment très lourde puisque l'ancien des Warathas ne disputera plus aucun match jusqu'à la fin de cette saison 2021/2022. "La Commission a confirmé la décision de carton rouge, estimant que Latu avait commis un acte intentionnel de jeu déloyal qui méritait un carton rouge. Elle a déterminé que l’infraction correspondait au degré supérieur du barème des sanctions de World Rugby et elle a donc sélectionné un point d’entrée de douze semaines"

Cependant, son bon comportement et ses excuses lui ont permis de réduire légèrement sa peine. Mais sa fâcheuse et répétée indiscipline lui a coûté également. "La Commission a ensuite décidé de réduire la sanction de deux semaines car le joueur avait plaidé coupable et s’était excusé. Elle a également décidé d’ajouter une semaine en raison de son mauvais casier disciplinaire. Elle a donc prononcé une sanction de onze semaines de suspension."

"La date exacte à partir de laquelle Latu pourra rejouer sera déterminée une fois que le calendrier de son club sera confirmé. Le joueur et l’EPCR ont le droit de faire appel de la décision" a conclu la commission de discipline européenne.