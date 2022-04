Il y aura du niveau sur la pelouse entre Bordeaux, actuel deuxième du championnat, et la Rochelle, vice-champion de France, samedi à 16h. Et pour faire de ce choc un match équilibré, ce sera l'expérimenté Wayne Barnes qui sera au sifflet. On notera la présence du seul arbitre géorgien de cette Champions Cup pour le derby d'Île de France entre le Racing et le Stade français.

Voici les arbitres de toutes les rencontres retour.