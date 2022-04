"On se serait presque cru à La Rochelle quand on entendait nos supporters..

Raymond Rhule a brillé de mille feux face à l’UBB ce samedi (13-31) . Le trois-quarts aile sud-africain du Stade rochelais, qui a débloqué le match en marquant le premier essai de la rencontre, s'est confié après le match sur la chaude ambiance à Chaban-Delmas. "C’était extraordinaire, on a entendu nos supporters nous soutenir à fond. On se serait presque cru à La Rochelle quand on a entendu le fameux slogan : Ici, ici, c’est La Rochelle !"

Champions Cup - La Rochelle - Raymond RhuleIcon Sport

"Tolu a fait ce qu'il a fait pendant tous les derniers matchs qu'il a joués : des fautes bêtes, des cartons..

Une nouvelle fois sanctionné d'un carton rouge lors du huitième de finale aller de Champions Cup, face au Racing 92, Tolo Latu est dans l'œil du cyclone. Cette saison, le talonneur du Stade français s'est plus distingué par son indiscipline que pour son niveau de jeu sur le terrain. Gonzalo Quesada s'est exprimé au sujet de son pilier.

"Que dire de ce carton rouge ? C'est une faute partagée : ce sont nous qui le mettons sur le terrain et il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pendant tous ces derniers matchs, donc il n'y a pas de surprise. Mais je ne sais pas. Tu sens sa faute venir, tu te dis "non il ne va pas la faire"... Après un long débat, j'ai cédé pour qu'il joue. Donc c'est pour moi aussi. Tolu a fait ce qu'il a fait pendant tous les derniers matchs qu'il a joués : des fautes bêtes, des cartons.."

Vidéo - Vidéo : Latu expulsé après avoir renversé Chouzenoux 00:39

"J’étais à l’aile et je n’ai pas touché un ballon..

Après une victoire plutôt confortable face au Stade français (22-9), lors du match aller des huitièmes de finale de coupe d’Europe, Juan Imhoff (Racing 92) est revenu sur la performance des siens. "On est une équipe capable de faire beaucoup de temps de jeux mais cela n’a pas été le cas, samedi soir. C’était approximatif, un peu poussif. On a manqué de soutiens au porteur de balles, on se mettait à la faute, on n’arrivait pas à enchaîner… A aucun moment, nous n’avons pu nous lâcher. […] Ce n’est pas à moi de juger, de toute façon. J’étais à l’aile et je n’ai pas touché un ballon. Mais j’étais sur le terrain, je vous assure !"

"Oui, je crois que 29-10, c'est la réalité. C'est l'écart qui sépare les deux équipes..

Le manager de l'ASM Clermont-Auvergne Jono Gibbes a analysé avec lucidité le lourd revers des siens contre Leicester, ce dimanche. "Oui, je crois que 29-10, c'est la réalité. C'est l'écart qui sépare les deux équipes. Entre une équipe très efficace dans la zone de marque et nous qui avons eu pas mal d'occasions mais qui avons manqué de précision. Face à une équipe comme ça, tu vas peut-être franchir deux ou maximum trois fois dans le match. Et il faut en profiter à chaque fois. Ils ont été capables de mettre la pression et d'être efficaces dans les moments clés. Nos soutiens dans les rucks n'étaient pas assez performants."

"On fait cinquante minutes quasiment parfaites..

Satisfait de la prestation de son équipe malgré le retour des Harlequins en deuxième période, le manager du MHR Philippe Saint-André a préféré positiver après la rencontre. "C'est la première fois dans l’histoire qu'il y a une phase finale européenne à domicile, qui plus est contre le champion d’Angleterre, avec un beau public et des conditions fantastiques. On fait cinquante minutes quasiment parfaites. C’est important dans le développement de notre équipe de vivre des matches comme ça, avec autant de péripéties. On est à la mi-temps de cette confrontation. Bien sûr que j'aurais aimé avoir plus de 14 points d'avance, mais nous avons une équipe encore jeune, nous avions pas mal de retours, une ligne d'attaque modifiée"