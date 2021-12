5 étoiles de champion pour Toulouse

Evidemment, comment ne pas citer le record de titres dans la compétition majeure de clubs de l’hémisphère Nord ? Avec ses cinq couronnes européennes, 1996, 2003, 2005, 2010, 2021, le Stade toulousain fera une fois encore figure de favori. Mais conserver ce titre n’est pas une sinécure. Pour preuve, Toulouse n’y est jamais parvenu, contrairement à Leicester, au Leinster, à Toulon et aux Saracens.

1365 points pour O’Gara

L’actuel coach de La Rochelle, l’Irlandais Ronana O’Gara, détient toujours le record de points marqués dans la compétition. L’ouvreur vedette de la province irlandaise du Munster n’est d’ailleurs pas près d’étre rattrapé, puisque le premier joueur encore en activité présent dans le classement des meilleurs marqueurs est Owen Farrell, l’ouvreur ou centre anglais des Saracens, qui évoluent cette saison en Challenge Cup. Il affiche 794 points au compteur, talonné de près par l’ouvreur du Leinster Jonathan Sexton, avec 699 points.

Toulon, 3 à la suite

Le Rugby club toulonnais est le seul club à avoir réussi la performance de glaner trois titres continentaux trois années de suite, en 2013, 2014 et 2015. Son manager à l’époque n’était autre que Bernard Laporte, l’actuel président de la FFR.

40 essais, le record de Chris Ashton

L’ailier anglais, aujourd’hui âgé de 34 ans, Chris Ashton, qui évolue aux Worcester Warriors, détient le record d’essais inscrits en Champions Cup. Il a également à son palmarès deux titres européens décrochés avec les Saracens et un style inimitable avec son fameux plongeon dans l’en-but au moment de marquer, le "Ashsplash", qui faisait tourner de l’œil tous ses entraîneurs. Ashton est passé par Northampton, les Saracens, Toulon, Sale, les Harlequins et enfin Worcester, club dont il n’a porté que trois fois les couleurs en 2021. Le staff l’a d’ailleurs sorti du groupe cet automne, jugé inapte à la compétition. Fin novembre, le coach de Worcester, Jonathan Thomas, avait révélé qu’il ne l’avait pas vu à l’entraînement depuis quatre semaines.

76 minutes en moyenne pour Dupont la saison passée

Sur 400 minutes possibles en Champions Cup la saison dernière, le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont en a disputées 380, ce qui fait une moyenne de 76 minutes par match. Un chiffre ahurissant pour un joueur de son poste, qui illustre parfaitement son importance dans le système stadiste et la "caisse" incroyable dont il dispose. Et encore, sur les vingt minutes qu’il a ratées, il y en a eu seize lors de la rencontre inaugurale à l’Ulster, lorsqu'il était sorti à la 64e... sur protocole commotion. Son retour sur la pelouse avait alors été refusé par les officiels.

5 victoires de suite pour Exeter en phase de poule

Les Chiefs d’Exeter ont remporté leurs cinq derniers matchs de phase régulière en Champions Cup. Leur dernière défaite en poule européenne remonte au 8 décembre 2018. Ce jour-là, les hommes du manager Rob Baxter avaient été battus à Sandy Park par Gloucester, sur le score de 19 à 27.

3 : l’Europe, une obsession maison pour le Racing 92

C’est peu dire que le Racing 92, large vainqueur de Northampton ce vendredi, a fait de la Coupe d’Europe une raison de vivre depuis son retour en élite, il y a dix ans. Ainsi, au fil des six dernières saisons, le club des Hauts-de-Seine a disputé trois finales de Champions Cup sans n’avoir pu en gagner encore une seule : c’était en 2016 face aux Saracens (21-9), en 2018 contre le Leinster (15-12), et en 2020, face à Exeter (31-27).

1 : Glasgow vainqueur de la seule confrontation à Deflandre

Si La Rochelle a déjà battu la franchise écossaise, Glasgow a remporté son unique déplacement en terres maritimes. Une victoire 27 à 24, acquise lors de la phase de poule de la campagne 2019-2020. Depuis mars 2019, Glasgow est d’ailleurs la seule équipe, avec Toulouse et Exeter, à avoir fait tomber le Stade rochelais à Deflandre.

5 essais pour Nick Timoney

Le troisième ligne irlandais a déjà inscrit cinq essais en sept matchs de l’United Rugby Championship. Il est le symbole du bon début de saison de l’Uslter, troisième avec 23 essais inscrits. Timoney est le deuxième meilleur marqueur de la compétition mais aussi le meilleur plaqueur, avec 89 plaquages. À surveiller.

10 nouveaux Castrais européens

Ils sont dix, dans l’équipe alignée par Pierre-Henry Broncan et son staff, à découvrir la Coupe d’Europe sous le maillot du CO. Il s’agit de Thomas Larregain, Martin Laveau, Pierre Aguillon, Nick Champion de Crespigny, Teakiri Ben-Nicholas, Josaia Raisuqe, Théo Hannoyer, Jack Whetton, Antoine Guillamon et Paula N’Gauamo.