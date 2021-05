Antoine Dupont

Toulouse - 24 ans - 1m74 - 85kg - France

Il a remporté le trophée avec Toulouse et a même été élu joueur européen de l'année, Antoine Dupont est forcément un des protagonistes au XV de la compétition. L'international français fait partie de ces joueurs qui changent tout sur un terrain. Rapide, intelligent, puissant, il possède un panel technique qui font de lui un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Le guide de ces Toulousains auréolés de leur cinquième étoile européenne. Il finit, avec 4 essais, parmi les meilleurs marqueurs de la compétition et meilleur joueur en termes de défenseurs battus.

Tawera Kerr-Barlow

La Rochelle - 30 ans - 1m87- 91kg - Nouvelle-Zélande

Il aura pourtant réalisé une grande finale... Tawera Kerr-Barlow et son équipe de La Rochelle font partie des belles surprises de cette campagne européenne. Le demi de mêlée, a insufflé tout au long de la compétition, un tempo parfait pour les Maritimes. En finale, il a fait parler sa puissance et ses prises d'initiatives pour faire avancer les siens et inscrire l'essai de l'espoir en fin de match... En vain malheureusement.

Faf de Klerk

Sale Sharks - 29 ans - 1m73 - 88kg - Afrique du Sud

Le demi de mêlée champion du Monde 2019 avec les Springboks est le leader des Sharks de Sale, dominés par La Rochelle en huitième de finale de la Champions Cup. Les larmes de l'ouvreur à l'issue de ce match traduisent d'ailleurs l'investissement de De Klerk dans cette campagne européenne. Puissant et technique, le Sud-Africain n'aura pas réussi à amener son équipe au bout, mais il a fait tout ce qu'il a pu.

Maxime Machenaud

Racing 92 - 32 ans - 1m74 - 87kg - France

Le capitaine du Racing 92 reste sur une désillusion en Champions Cup : cette défaite sur le terrain de l'UBB en quart de finale. Pour autant, Machenaud fait partie des Ciel et Blanc qui ont réussi leur compétition. Avec 39 points inscrits en quatre rencontres, il a guidé son équipe dans la première partie de la compétition. Le Racing n'est tout de même pas parvenu à remporter ce titre qui leur échappe depuis plusieurs années maintenant.

