Matthieu Jalibert

Bordeaux-Bègles - 22 ans - 1m84 - 86kg - France

Le meilleur réalisateur de la saison en Champions Cup. Le métronome de l'UBB a inscrit au total 72 points inscrits. Son principal fait d'armes, évidemment, ce quart de finale à Chaban-Delmas contre le Racing 92, où il marque simplement tous les points de son équipe. 24 points passés au pied, dont la pénalité de la victoire à la dernière seconde, Jalibert a été grand. Au-delà de ça, il a été le joueur sur lequel l'UBB, demi-finaliste, s'est appuyé tout au long de la compétition.

Romain Ntamack

Toulouse - 22 ans - 1m86 - 86kg - France

Concurrent de Jalibert en équipe de France, Ntamack n'est pas en reste en ce qui concerne les points inscrits. Il est le deuxième réalisateur de la compétition, trois petits points derrière le Bordelais. Mais le Toulousain a surtout pour avantage le fait d'avoir soulevé la Coupe avec les Hauts-Garonnais, après un parcours sans faute. Ntamack a même inscrit 17 points lors de la finale et a assuré le succès des siens. Comme Jalibert, le Toulousain avait aussi marqué tous les points de son équipe en quart de finale, face à Clermont.

Ihaia West

La Rochelle - 29 ans - 1m75 - 85kg - Nouvelle-Zélande

Troisième ouvreur, toujours dans un club français. Le Rochelais Ihaia West a réalisé une très belle compétition avec son équipe. Les Maritimes sont arrivés en finale, pour la première fois de son histoire, en éliminant le Leinster notamment. Ce parcours formidable, les Jaune et Noir le doivent en partie à leur ouvreur. Au moment des phases finales, West s'est montré parfait, autant dans l'alternance et le tempo donné à son équipe, que dans les tirs au but. On pourra tout de même regretté ce 4/7 en finale, qui a sûrement coûté le titre aux Rochelais.

AJ MacGinty

Sale Sharks - 31 ans - 1m85 - 95kg - États-Unis

Les Sharks ont séduit dans cette campagne européenne. Quart de finaliste malheureux face à La Rochelle, Sale n'a pourtant pas démérité, à l'image de son ouvreur AJ MacGinty. L'Américain a apporté son expérience, ses prises d'initiatives en attaque, mais aussi son très bon jeu au pied durant la compétition. Le maestro s'est fendu de 47 points en seulement trois matchs de Champions Cup cette saison, dont 32 face aux Scarlets en huitième. Assez pour être titulaire dans votre XV de la compétition ?