Battu d’un rien à domicile par les Harlequins, champions d’Angleterre en titre, dimanche dernier (18-20), le Castres Olympique a enchaîné un second revers d’affilée dans cette Coupe d’Europe. Les Tarnais ont chuté, ce samedi soir sur la pelouse de Thomond Park, 19-13.



C’est avec une équipe mêlant des joueurs cadres (Barlot, Hounkpatin, Urdapilleta, Combezou, Nakosi) et quelques garçons peu utilisés cette année (Meka, Hannoyer, Guillemin, Larregain) que le Castres Olympique avait décidé de partir défier le Munster, samedi soir, sur la mythique pelouse de Thomond Park. Le moins que l’on puisse dire étant que cette équipe quelque peu remaniée fit honneur à la réputation du CO. Accrocheurs, bien que dominés, les Tarnais n’étaient menés que de six points à la pause.

En effet, dans une première période plutôt fermée, malgré quelques beaux lancements proposés par les Irlandais et un essai refusé à De Allende (34e), ce sont les buteurs qui étaient chargés de faire évoluer le score. Pour le Munster, le jeune ouvreur Ben Healy (22 ans), impeccable dans son jeu au pied, passait trois pénalités (5e, 28e, 34e). Mais Benjamin Urdapilleta, juste avant la pause (39e) débloquait le compteur de Castres et permettait aux siens de croire encore à l’exploit à la mi-temps (9-3).

Au retour des vestiaires, l’ancien columérin, Thomas Larregain, avait l’occasion de ramener le CO à trois points (43e), mais son coup de pied lointain fuyait les poteaux. Pas passé loin d’une interception en première période, Bastien Guillemin se montrait une nouvelle fois dangereux sur une passe hasardeuse d’Earls (47e), mais l’ailier du CO n’arrivait pas à maîtriser le ballon. Dans la foulée, Healy manquait à son tour une pénalité lointaine (49e).

En difficulté en touche et globalement dominés sur les impacts, les Castrais finissaient par craquer juste avant l’heure de jeu. En force, le troisième ligne centre Jack O'Donoghue inscrivait le premier essai du match (16-3, 58e), puis Urdapilleta (63e) et Healy (70e) ajoutaient trois points de plus (19-6).

Les Tarnais étaient logiquement récompensés de leur grosse débauche d’énergie, puisque Kévin Kornath, à une minute de la fin, marquait en force le premier essai des visiteurs. Au passage, le numéro huit ramenait le CO à hauteur du Munster (19-13), mais la bande à Rory Kockott ne parvenait pas à réaliser l’exploit sur la dernière action. Tombés les armes à la main, les Tarnais devaient se contenter d’un point de bonus défensif mérité au vu de leur grosse débauche d’énergie pendant 80 minutes.