Exeter a renforcé le cliché qui lui colle à la peau. Cette équipe est connue en Angleterre pour sa science du jeu près des lignes. Bien sûr, elle a pas mal d'autres cordes à son arc, l'essai de Joe Simmonds l'a prouvé (une passe laser de Devoto plein champ aussi...).

Mais la vraie spécialité de cette équipe, c'est le jeu de possession près des lignes. Quand elle s'approche de l'en but adverse, elle n'a pas sa pareille pour venir faire souffrir l'adversaire par un cocktail de patience, de puissance et d'organisation. Après cette demi-finale gagnée face à Toulouse, une image nous est restée en tête. Ce deuxième essai inscrit juste avant la pause par le numéro 8 Sam Simmonds. A 7-11, les Anglais auraient pu assurer les trois points grâce à une pénalité bienvenue dans les 22 adverses. Mais le talonneur international Luke Cowan-Dickie a choisi de la jouer à la main et ses avants sont venus au soutien. On a cru déceler un soupçon de surprise sur le visage de Rob Baxter, leur manager. Même lui a trouvé que ce choix était un peu « osé « . C'est dire... Il est devenu très rare de voir ce genre d'initiative, mais les avants du Devon ont une confiance en eux en acier trempé.

On fera ici l'économie de la description du premier essai et du troisième essai, tous deux du pilier international Harry Williams fruits de séances de pick and go implacables. On rappellera quand même le dernier fut la conséquence d'une énorme percée de Stuart Hogg, l'arrière écossais, comme quoi cette équipe n'est pas qu'une armée de fantassins disciplinés. Elle a aussi de brillants officiers de cavalerie. Mais elle a une ADN patiemment travaillée depuis plusieurs saisons par le staff de Rob Baxter, technicien en place depuis onze ans.