Champions Cup - Malgré les défaites, le LOU a su tirer profit de l’Europe

"Ce serait bon de finir sur une victoire. C’est le but", lance de suite l’entraineur des trois-quarts Kendrick Lynn pour évoquer les ambitions de cette dernière sortie européenne. Mais sur la pelouse de Cardiff, également éliminé, les têtes penseront forcément à la réception du Racing le week-end suivant en Top 14. Et à la capacité à retranscrire les bonnes choses mises en place durant les cinq premières sorties, même si elles se sont toutes soldées par des défaites. "C’est important pour continuer la progression de l’équipe. On a mis en place des focus qui permettent de voir si on a bien progressé", précise le technicien néo-zélandais.

Plus précisément, on a vu les Lyonnais travailler l’exigence dans les zones de rucks ou encore le jeu aérien. "Maintenant on comprend ce que sont les besoins de cette compétition. Depuis le premier match, on a appris pas mal de choses" poursuit Lynn. Un apprentissage difficile suivi d’effets comme en témoigne Alexis Palisson qui affirme que cela "nous a permis de grandir en tant qu’équipe et de progresser. Il nous a manqué de la constance dans cette compétition. On n’a pas trop l’habitude de défendre sept ou huit temps de jeu en Top 14 mais ça nous a servi pour aller gagner à Montpellier où on a pu tenir un rythme très soutenu."

Champions Cup - Alexis Palisson (Lyon) contre les SaracensIcon Sport

L’ailier fut de la partie au MHR et doit sa titularisation en partie à ses prestations face à Glasgow, alors qu’il n’avait quasiment pas été sollicité en championnat. "Je l’ai pris comme une belle opportunité. C’est une compétition qui me convient car il y a beaucoup de mouvements et c’est le jeu qui me plait", confie-t-il. Voilà donc une autre utilité de la Champions Cup pour le LOU qui a permis le retour en forme du pilier Alexandre Menini, sans oublier la piqure de rappel du troisième ligne Deon Fourie, très présent face aux Saracens. "Ils ont joué à leur niveau et c’est très bien pour l’équipe", commente Kendrick Lynn.

Le staff a également pu expérimenter, ou trouver des solutions face à cette épidémie de blessures. Le troisième ligne Loann Goujon va par exemple enchainer dans la cage tandis que l’arrière Jean-Marcellin Buttin va repousser son opération du poignet pour prendre la place d’ouvreur, alors que Lionel Beauxis (adducteurs) et Jonathan Wisniewski (mollet) sont préservés. "C’est toujours bon de montrer ce que l’on peut faire à d’autres postes. Je préfère jouer 15 mais l’équipe a besoin de quelqu’un en 10 et je suis content que ça puisse être moi", confie justement Buttin, qui a été formé à ce poste à Metz dans les équipes de jeunes.

Lionel Beauxis (Lyon)Icon Sport

Par la même occasion, on peut mettre en relief l’éclosion du pilier Kevin Yameogo qui a disputé son premier match pro à l’occasion de la réception des Warriors avant d’enchainer en Top 14, ou encore les qualités montrées par le demi de mêlée Quentin Delord qui sera encore vu face aux Blues avant de disputer le Tournoi des VI Nations U20. Tout autant d’opportunités qui doivent servir pour la seconde partie de saison de Lyonnais qui veulent retrouver ce niveau européen mais qui doivent pour cela se qualifier. Et qui vont tacher de ne pas devenir la première équipe française à terminer la phase de poules avec 0 point.