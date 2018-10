Champions Cup – Lyon : Un LOU pas si inexpérimenté

"Il y aura le son de la Champions League ?" Question qui prête à sourire bien entendu. Sur le ton de la plaisanterie, c’est celle qu’a posée Patrick Sobela à son coéquipier Thibaut Regard, ce mercredi à Givors, où les Lyonnais délocalisaient une séance d’entrainement. La scène traduit bien l’enthousiasme et l’excitation qui règnent au sein de l’effectif à l’approche de ce premier rendez-vous en Champions Cup. Mais si Pierre Mignoni insistait sur le fait que "c’est une grosse découverte pour pas mal de monde", l’entraineur du LOU peut tout de même compter sur des expérimentés, un plus indéniable pour aborder au mieux la compétition.

Ils ont déjà gagné la Champions Cup

Du fait de la présence de plusieurs anciens Toulonnais, Lyon compte dans ses rangs huit éléments ayant déjà soulevé le trophée. À commencer par l’entraineur Pierre Mignoni qui était des trois épopées gagnantes de 2013, 2014 et 2015 en tant que responsable des arrières, au même titre que Rudi Wulf et Delon Armitage.

Delon Armitage (Lyon)Icon Sport

L’Anglais ayant même marqué ce fameux essai face à Clermont, en 2013 à Dublin, qui fit tout basculer… Alexandre Menini, Virgile Bruni (qui n’a pas joué l’édition 2015) et Alexis Palisson ont inscrit leur nom au palmarès à deux reprises, durant ces trois années à succès, ayant profitées aussi à Mickaël Ivaldi à une reprise. On peut ajouter dans la liste Virgile Lacombe, double lauréat avec le Stade toulousain en 2005 et 2010. Mis à part Bruni et Armitage actuellement blessés, tous les autres postulent et seront des repères pour Mignoni, guide à l’expérience certaine.

Ils ont déjà joué la Champions Cup

Outre les huit gagnants, dix-huit autres éléments ont déjà joué cette compétition, comme l’entraineur des avants Karim Ghezal (avec Béziers, Castres, Montauban et le Racing) et le spécialiste de la mêlée David Attoub (avec Castres, Paris et Montpellier). Le staff est ainsi rodé à ces joutes européennes, tandis qu’au cumul, l’effectif compte 481 matches dans cette compétition ! Le joueur le plus capé étant Armitage (49), tout juste devant Lacombe (45) mais si l’on regarde du côté des non sacrés, Jean-Marc Doussain a l’habitude de la Champions Cup avec 40 apparitions.

Jean-Marc Doussain (Lyon) contre ToulouseIcon Sport

Il n’avait pas joué lors de la victoire toulousaine en 2010 mais il a ensuite pris une part active aux différents parcours du Stade. Raphaël Chaume (26), Noa Nakaitaci (29) Clément Ric (30), François Van der Merwe (32), Manuel Carizza (34) ou encore Lionel Beauxis (36) sont les autres joueurs les plus expérimentés de l’effectif.

Ils découvrent la Champions Cup

Au regard de la liste des inscrits pour disputer la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, ils sont dix-huit à la découvrir, à commencer ceux issus du centre de formation (Barassi, Couilloud, Cretin, Delord, Kaabèche, Lambey, Regard, Seguret, Tuva). Quand le coach parle de nécessité de "grandir encore", c’est à eux qu’il pense. Dans le lot, on peut ajouter l’ancien Oyonnaxien Patrick Sobela et l’ex-Grenoblois Xavier Mignot, venus à Lyon pour franchir un cap mais disposant déjà d’un certain pedigree.

Top 14 - Baptiste Couilloud (Lyon) contre ToulouseIcon Sport

Ces novices se posent des questions, "on a des a priori, confie Thibaut Regard. On a eu des ouï-dire que c’était une compétition où ça allait plus vite, où il y avait plus de jeu, que c’était moins basé sur le combat et beaucoup plus sur le mouvement." Quant aux Sud-Africains Buckle, Roodt, Oosthuizen et Fourie, aux Néo-Zélandais Arnold et Ngatai ainsi que Choirat, ils disposent déjà d’un certain bagage.