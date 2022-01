Le LOU enchaîne un nouveau succès, le troisième de rang toutes compétitions confondues, et le deuxième en Challenge Cup. Ce soir, dans un Aimé-Giral bien frais, ce sont les cadres de la meute lyonnaise qui ont pris les rênes de la rencontre. L'international tricolore Romain Taofifenua répond par un essai aux trois points de Matteo Rodor. Il va en premier donner l'exemple à ses coéquipiers. Lyon domine, Lyon contrôle mais Perpignan résiste et accroche les visiteurs au score avant de rentrer aux vestiaires. Le buteur catalan rapproche à quatre points seulement l'Usap de Lyon.

Couilloud fête sa 100ème

Mais la différence se fait grandissante. Le talent individuel et l'expérience commencent à sauter aux yeux et il y en a inévitablement plus du côté du Rhône. Lima Sopoaga par exemple semble plus libérer dans son jeu offensif et attaque la ligne à plusieurs reprises. Le jeune Mickaël Guillard aussi se montre entreprenant et bouscule Perpignan. Sans parler de Niniashvili qui s'offre un essai en plus de sa performance XXL.

Mais revenons aux cadres. Le demi de mêlée du XV de France Baptiste Couilloud s'impose en patron et marque de son empreinte le tableau de marque. Un joli cadeau pour celui qui fêtait sa 100è avec le maillot rouge et noir. Devant lui justement, un mêlée dominatrice qui a fait mal aux locaux, qui a permis de pouvoir préparer des lancements de jeu propres et instauré du danger dans la défense des Sang et or. "La mêlée, les confrontations, les impacts [...] on ressort avec beaucoup s'enseignements d'un match comme ça" expliquait le jeune joueur belge Charlesty Berguet après la rencontre.

Pour sceller un peu plus le score et asseoir le bonus offensif, le très actif arrière Clément Laporte et le talonneur entrant Yanis Charcosset parachèvent le spectacle par deux essais en fin de rencontre.

Lyon vient consolider un peu plus son fauteuil de leader de cette poule B. Perpignan stagne à 4 points au classement avant de se déplacer à Gloucester.