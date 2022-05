On a senti votre équipe émoussée durant cette rencontre. Partagez-vous cet avis ?

C’était très plat. Je le sentais dès l’échauffement. Il n’y avait pas d’énergie. Il y avait une très belle équipe avec du volume de jeu en face. On n'a eu que deux possessions durant la première demi-heure. On a couru après eux. On a reculé sur les impacts. Il fallait remettre la marche avant remettre la pression sur l’adversaire pour trouver les clefs. C’est passé près. On est en demi, c’est ce qu’on recherche.

Ressortez-vous, personnellement, fier d’un match comme celui face au London Irish ?

Le groupe est un groupe de compétiteur. Ça ne lâche rien. On a pris un coup derrière la tête. On n’avait pas de solution, on était éteint. On a eu du caractère. On se retrouve sur les bases et les fondamentaux pour revenir dans le match. On s’adapte à tout, on fait avec.

Avez-vous eu le sentiment que votre équipe s'était réveillée à la suite de l’échauffourée déclenchée par Serin, juste après la demi-heure de jeu ?

Oui certainement. À partir de ce moment, on s’est rebellés. On a remis le pas en mêlée. On a remis la pression sur l’adversaire. Ça a été déclencheur. Avant ça, ils avaient préparé leur coup sur le combat. Ils sont venus nous chercher de façon haute. On s’est exposés. On n’a pas eu d’efficacité.

Maintenant, Toulon peut basculer sur son rendez-vous face au Saracens…

C’est une très belle affiche, tout le monde en rêvait. C’est ce qui se fait du mieux en ce moment. Ils ont l’habitude de ses joutes. Ils ont l’habitude de la Champions Cup. Ils connaissent ce qui est fondamental. Nous, on se doit de bien récupérer pour ce combat.

Justement, les Saracens ont joué leur quart de finale vendredi soir. Est-ce que cela a un gros impact sur la récupération ?

Dans le qualitatif de la récupération, c’est l’aspect mental qui aide à récupérer. Mais, même si on dit que c’est mental, que tu peux relever des gros défis, c’est une réalité qu’on a besoin de plusieurs joueurs. Il y a l’enchaînement de la fatigue accumulée. On doit récupérer mentalement. Il faut qu’on déconnecte pour avoir un maximum de fraîcheur Mais, face aux Saracens, on n’est pas sur la même équité.

Est-ce que cela vous dérange ?

Oui, ça me dérange. Ça fait combien de temps qu’on enchaîne nous ? Je ne vais pas faire la pleureuse. Mais, on ne joue pas à armes égales. Cette semaine, il n’y aura qu’un vrai entraînement. On se tourne plus sur la récupération que de produire quelque chose. On peut le tourner comme on veut… Sur la compétition propre, pour les quarts et demis, il faut arriver à être raccord.

En ce sens, préférez-vous jouer dimanche ?

Oui, je préfère jouer dimanche pour avoir un jour de plus de récupération.

Vous serez fatigués, mais vous aurez l’appui, comme aujourd’hui, de Mayol…

On sent que les gens sont au diapason. On sent que les mecs sont généreux. On n’a pas été brillants aujourd’hui. Mais, ils ont senti qu’on ne lâchait rien. Depuis début novembre, on est à fond. On ne lâche pas. On ne va pas lâcher maintenant. Tout compte, ce public en fait partie. Quand tu sais que tu es dans le dur, quand tu entends la bronca, forcément, tu es stimulé. Pour la semaine prochaine, on espère avoir un Mayol plein avec une intensité sur le terrain et en dehors.

Propos recueillis par Mathias Merlo