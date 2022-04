Le CAB se présentait avec un effectif largement rajeuni pour défier les Sarries. Des joueurs comme Sasha Gué par exemple fêtaient leur première apparition avec l'équipe prémière. Face à des Anglais venus en Corrèze avec Owen Farrell, Nick Isiekwe ou encore Eliott Daly, la marche était bien trop haute. Malgré un premier acte encourageant et plein de solidarité, la défense briviste a explosé dans le second, encaissant un 33-0 dans les quarante dernières minutes. Un score large 55-5 qui vient s'aditionner à la blessure du pilier gauche Hayden Thompson-Stringer et au carton rouge d'Axel Muller. Sale soirée pour le CAB.

Les Palois également n'ont pas pu rivaliser ou presque face à Édimbourg. Les Béarnais ont eux explosé dès le début de rencontre, rentrant au vestiaire avec un score de 33-0 en faveur des locaux. La seconde période est toute autant déséquilibrée, le jeune arrière palois, Thomas Carol viendra sauver l'honneur en fin de match pour un score final de 54-5 pour les Écossais. Pau est éliminé de la compétition, tout comme les Brivistes.