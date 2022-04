En grande difficulté en championnat, où ils pointent à la dernière place du classement, les Biarrots se donnent un peu le sourire en coupe d'Europe ! Les Biarrots ont disposé de Toulon, dans un match décisif en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Guidés par un excellent Gilles Bosch, les Basques ont d'abord réalisé une grosse entame et en marquant deux essais dans le premier quart d'heure, par Barry et Speight.

Malgré ça, Anthony Belleau permettait d'abord à une équipe toulonnaise remaniée de remonter au score, avant que Thomas Salles n'inscrive un essai décisif (50e, 17-12). Mais la force mentale des Biarrots a finalement fait la différence puisque Tevita Kuridrani ramenait les siens à hauteur. Enfin, Gilles Bosch récompensait les efforts de son équipe en passant la pénalité de la gagne à treize minutes de la fin du match (20-17).

Les deux équipes qualifiées

Ce résultat positif permet non-seulement aux coéquipiers de Steffon Armitage de retrouver le sourire et d'effacer le lourd revers face à ces mêmes Toulonnais en Top 14 (17-45) à Aguiléra, mais il permet aussi au BO de se qualifier pour les huitièmes de finale. Avec 12 points au compteur, ils passent devant Worcester au classement de la poule A, et se replacent à la troisième place. Déjà assuré d'être qualifié, Toulon termine premier de la poule et recevra en huitièmes.