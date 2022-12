Le RCT a bien débuté sa campagne européenne. Victorieux 21-24 sur la pelouse de Parme, les Toulonnais tiennent là une victoire importante dans cette compétition. Après une défaite en championnat sur son terrain de Mayol contre le Racing 92 (14-31), ce succès est synonyme de soulagement sur la rade.

Mais côté supporters, cette rencontre n’a pas été vue d’un même œil. Bien qu’heureux de cette victoire, beaucoup d’entre eux n’ont pas eux accès à la retransmission de la partie. En effet le match n’était pas accessible sur les plateformes de Bein Sports, ni de France Télévisions, habituels diffuseurs de la compétition.

Pour avoir le loisir de voir évoluer les Biggar, Parisse and co, il fallait passer par le site de l’EPCR et payer la somme de 4,99 pour visionner la rencontre, via "pay per view". Un choix qui en a mécontenté plus d’un et dont le club s’est excusé sur Twitter : "Vous comprenez bien que nous sommes les premiers désolés de ce choix de l’EPCR…Nous aurions voulu que nos supporters aient un accès à ce match sur des chaînes tv accessibles ou à défaut à un streaming gratuit"

Pour rappel, le pay per view définit une catégorie de canaux de télévision à péage dans lesquels des films, retransmissions sportives ou émissions sont accessibles à l'unité ou plus exactement à la séance.

Des soucis techniques pénalisent les téléspectateurs

Seulement, plusieurs problèmes techniques ont été détectés sur ce processus. Ce qui a privé les aficionados des rouge et noir d’une partie du match, de nombreux supporters ayant payé pour le voir. Une situation qui a de quoi agacer. Et qui a agacé Arthur, un supporter toulonnais, contacté par nos soins. "On doit déjà payer un service supplémentaire pour voir notre équipe jouer, malgré tous les abonnements que l’on a. Alors si en plus ça ne fonctionne pas, c’est un peu scandaleux".

Mis au courant de la situation, le club de la Rade a annoncé demander à l’EPCR, le remboursement de ses supporters qui avaient souscrit à cet abonnement. Une demande qui selon le communiqué du club a été prise en compte. "À noter que suite aux difficultés techniques rencontrées hier soir lors de la retransmission du match sur la plate-forme de l’EPCR, nous avons demandé à ces derniers de rembourser les supporters qui ont acheté le pay per view. On nous a confirmé que cela sera fait…"

Une petite compensation pour les supporters rouges et noirs qui espèrent tout de même que cette expérience ne se renouvellera pas et que les prochaines rencontres européennes soient accessibles sur les plateformes habituelles.

Par Ghyslain Le Roy