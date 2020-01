Toulon avec le bonus, Castres fait l’exploit à Worcester … Nos Pronos pour la 6e journée

Worcester – Castres

Le CO reste sur 4 victoires consécutives dans cette Challenge Cup et lors du match aller, les coéquipiers de Kockott se sont imposés à domicile sur le score de 17-9. Mais ce match risque d’être serré puisque les deux équipes peuvent encore se qualifier en phases finales. Dans cette poule 1, trois équipes sont en course pour les quarts de finale sachant que les Dragons reçoivent l’équipe russe d’Enisey.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3041 vote(s) Worcester Match nul Castres

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonus défensif de Worcester

Toulon – Bayonne

Le RC Toulon reste invaincu avant ce match à domicile contre Bayonne et à Mayol, ils sont intransigeants. Quant aux Basques, ils se sont imposés qu’à une seule reprise contre les London Irish. Sur ce match 100 % franco-français, les Varois vont jouer pour un quart de finale à domicile.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3016 vote(s) Toulon Match nul Bayonne

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Toulon

Edimbourg – Agen

Le SU Agen est l’une des trois équipes de Challenge Cup sans la moindre victoire au compteur. Et le club Lot-et-Garonnais se déplacent à Edimbourg qui va vouloir prendre un maximum de point pour se qualifier en phases finale de cette compétition.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2623 vote(s) Edimbourg Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Edimbourg

Wasps – Bordeaux

L’UBB ne devrait pas faillir pour ce dernier rendez-vous de Challenge Cup, toujours invaincu depuis le début de la compétition, l’Équipe de Christophe Urios impressionne. Une qualification historique la semaine passée et pour cette dernière journée, Bordeaux joue un possible quart de finale à Chaban-Delmas.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2886 vote(s) Wasps Match nul Bordeaux

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux, bonus défensif des Wasps

Brive – Paris

Les deux équipes françaises n’ont plus grand chose à jouer dans cette compétition, si ce n’est se reprendre avec une déconvenue lors de la dernière journée. Lors du match aller, Brive est allé s’imposer avec le bonus offensif sur le terrain du Stade Français.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2675 vote(s) Brive Match nul Stade Français

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Brive

Pau – Leicester

Le match entre les deux premiers de la poule 5, et ils sont toujours en course pour des possibles phases finales. Pau reste tout de même sur deux victoires importantes et bonifiées alors que Leicester est l’une des quatre équipes toujours invaincues en Challenge Cup. Une rencontre forte en enjeu.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2678 vote(s) Pau Match nul Leicester

Notre pronostic : Victoire de Pau