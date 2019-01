Challenge Cup - La Rochelle avec le bonus, l'USAP l'emporte enfin...Nos pronos pour cette 5e journée

USAP - UBB (Poule 3)

Déjà vainqueurs de cette même équipe de l'USAP, l'Union Bordeaux-Bègles sait que ce deuxième affrontement a tout du match piège. Les Catalans, toujours sans victoires en championnat compte bien sur cette rencontre pour ouvrir son compteur. Nous allons être ambitieux sur cette rencontre et bous voyons les USAPistes enfin gagner leur premier match de la saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 380 vote(s) Perpignan Match nul Bordeaux

Notre pronostic : Victoire de l'USAP, bonus défensif pour Bordeaux

Stade Rochelais - Zebre (Poule 2)

Les Rochelais n'ont plus le choix. Si ils veulent accéder au prochain tour, ils leur faudra faire le plein de points face à des Italiens dont il faut toujours se méfier. En très grande forme en championnat malgré la rouste subie à Clermont, les joueurs de Xavier Garabajosa ne devraient pas avoir de problèmes pour écarte l'équipe de Zebre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 311 vote(s) Stade Rochelais Match nul Zèbre

Notre pronostic : Victoire et Bonus offensif pour La Rochelle

Clermont - Northampton (Poule 1)

Les Clermontois surfent sur le Top 14, tout comme en Challenge Cup ou les hommes d'Azema sont toujours invaincus. Déjà vainqueurs des Saints à Northampton, l'ASM, bien que le staff risque de faire tourner devrait aisément empocher les 5 points.

Quel est votre pronostic ? Sondage 337 vote(s) Clermont Match nul Northampton





Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Clermont.

Top 14 - Clermont contre PerpignanIcon Sport

Stade Français – Pau (poule 2)

Peu d'enjeu dans ce duel franco-français. Si la Section peut encore espérer un miracle pour terminer dans les meilleurs deuxièmes, le Stade Français est presque mathématiquement éliminé. Surtout, les deux équipes se concentrent sur le Top 14. Les Parisiens luttent pour les phases finales tandis que les Palois cherchent à s'éloigner définitivement de la zone de relégation. Ce match devrait servir à reposer les cadres et donner du temps de jeu aux joueurs peu utilisés cette saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 317 vote(s) Stade Français Match nul Pau

Notre pronostic : victoire de Pau

Benetton Trévise – Agen (poule 5)

Là aussi, Agen devrait reposer ses cadres pour continuer sa dure bataille pour le maintien. Ils se déplacent chez une équipe de Trévise qui réalise la meilleure saison de son histoire. Troisièmes de leur poule en Ligue celte, les Italiens ont affiché leur volonté de jouer sur les deux tableaux. À un point des Harlequins, qu'ils ont d'ailleurs battus, ils visent encore la première place de la poule et restent sur victoire à domicile face à Glasgow.

Quel est votre pronostic ? Sondage 284 vote(s) Benetton Trevise Match nul Agen

Notre pronostic : victoire de Trévise avec le bonus offensif

Top 14 - Jessy Jegerlehner (Agen) contre le Stade FrançaisIcon Sport

Harlequins – Grenoble (poule 5)

Même cas de figure dans cet autre match de la poule 5. Les Grenoblois luttent pour leur maintien en Top 14 et devraient mettre au repos les joueurs les plus utilisés. Les Harlequins, qui entament un duel à distance avec Trévise, voudront engranger des points lors de cette réception. Ils sont cependanrt également à la lutte en Premiership, et devraient faire un peu tourner.

Quel est votre pronostic ? Sondage 275 vote(s) Harlequins Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire des Harlequins avec le bonus offensif