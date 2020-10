C'est sans doute l'un des essais les plus rapides de l'Histoire de la Challenge Cup. Louis Carbonel tape loin le coup d'envoi de cette finale sur Semi Radradra. Un ballon sous pression transformé en or par le centre fidjien qui sur un pas et une passe, décale son ailier laissé seul le long de la touche. Alapati Leiua accélère et remet à l'intérieur pour Radradra qui fixe l'arrière toulonnais. Le demi de mêlée Harry Randall n'a plus qu'à sprinter sur 45 mètres pour offrir à Bristol le premier essai du match en 15 secondes !