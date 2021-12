Boutique-rugby.com, une entreprise en pleine ascension !

Cette jeune et dynamique entreprise, créée il y a vingt ans, est au service des fans et passionnés du rugby. Elle a tout de suite saisi à la fois l’exigence du marché et sa capacité de développement, en faisant la part belle à une multitude de marques référencées. Des produits de qualités répondant aux exigences des équipementiers, le Coq Sportif, Nike ou Adidas bien sûr, mais également, une gamme Lifestyle de grande qualité, avec des vêtements Ruckfield, Shilton, Religion Rugby, Canterbury, Blacks Legend…

Le maillot des Bleus très demandé

En clair, boutique-rugby.com a très vite fait la différence par la diversité des gammes proposées et surtout par la performance de sa logistique, qui lui permet d’expédier en intégralité les commandes le jour même avec un taux de satisfaction de 97 % en retour ! Avec une telle organisation en place, on n’est pas surpris d’apprendre que les maillots du XV de France, des All Blacks et des Sud-Africains champions du monde en titre caracolent en tête des ventes. Mais les Bleus ont repris l’avantage pour ce Noël…

Par Philippe OUSTRIC