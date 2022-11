Poule 1

Chartres enchaîne ! Premier de la poule 1, le club de l'Eure-et-Loir a obtenu une nouvelle victoire sur la pelouse d'Annecy. Juste derrière, Genève et Nuits-Saint-Georges se sont également imposés loin de leurs terres, à Sarcelles et Gennevilliers. Seule surprise de cette nouvelle journée, Bourges a pour la première fois de la saison remporter un match. A l'issue d'une rencontre cadenassée, les Berruyers sont venus à bout d'Orléans.

Orléans - Bourges : 5-6

Drancy - Paris Université Club : 28-0

Beauvais - Saint-Denis : 19-13

Gennevilliers - Nuits-Saint-Georges : 19-32

Annecy - Chartres : 20-27

Sarcelles - Genève : 17-23

Poule 2

En allant s'imposer à Agde, le troisième de la poule, Annonay a réalisé un gros coup et est désormais en tête. Berre-l'Etang, leader avant le coup d'envoi de cette neuvième journée, s'est de son côté incliné à Grasse et se retrouve donc en deuxième position. Dans le bas du tableau, les deux lanternes rouges se sont affrontés. Devant ses supporters, Meyzieu a signé son premier succès de la saison face à Céret, mais pointe toujours à la douzième place.

Issoire - Châteaurenard : 27-20

Agde - Annonay : 8-19

Grasse - Berre-l'Etang : 24-15

Villefranche-sur-Saône - Tricastin : 39-23

Meyzieu - Céret : 26-18

La Valette - Gruissan : 25-6

Poule 3

Pamiers et Valence d'Agen ne s'arrêtent plus ! A égalité de points, les deux équipes occupent les deux premières places de la poule 3 après leur victoire face à Saint-Sulpice-sur-Lèze et Lombez-Samatan. Sur la dernière marche du podium, Castelsarrasin s'est facilement imposé face à Tulle. Même son de cloche du côté de L'Isle-Jourdain, qui n'a pas fait de détail face à Castanet-Tolosan, bon dernier de la poule 3.

Pamiers - Saint-Sulpice-sur-Lèze : 12-9

Lavaur - Castelnaudary : 18-26

Mazamet - Toec-Toac : 15-9

Lombez-Samatan - Valence-d'Agen : 22-23

Castelsarrasin - Tulle : 23-6

L'Isle-Jourdain - Castanet-Tolosan : 30-8

Poule 4

Langon continue de faire la course en tête ! En déplacement à Gujan-Mestras, les leaders de la poule 4 ont survolé les débats et sont repartis avec le point du bonus offensif. Mauléon, dauphin de Langon, a eu beaucoup plus de mal pour empocher la victoire face à Salles. Nantes complète le podium après sa victoire contre Saint Médard en Jalles. Avant dernier, Barbezieux-Jonzac n'y arrive toujours pas et continue de s'enfoncer après la défaite face à Peyrehorade.

Bergerac - Bagnères-de-Bigorre : 23-16

Mauléon - Salles : 12-10

Barbezieux-Jonzac - Peyrehorade : 16-23

Nantes - Saint Médard en Jalles : 31-14

Nafarroa - Oloron : 14-9

Gujan-Mestras - Langon : 14-54