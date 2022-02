En plus, Cowan-Dickie s'est vu recevoir un carton jaune et les Anglais ont perdu le fil du match en infériorité numérique. Ils se sont finalement inclinés au bout du suspens (20-17). Sur son compte Twitter, le talonneur a donc tenu à s'excuser : "Je veux juste m'excuser auprès de tous les supporters pour ce qui s'est passé. Je me suis laissé aller et je vous ai laissé tomber. À chaque fois que je joue pour mon pays, je ne veux rien de plus que vous rendre fiers. Merci pour tout le soutien. Hâte de rebondir dès la semaine prochaine."