C'était son premier match face au pays de Galles dans le Tournoi, et pourtant cela ne l'a pas intimidé, bien au contraire. Marcus Smith s'est montré particulièrement à l'aise sur la pelouse de Twickenham cet après-midi, menant les siens à la victoire (23-19) dans cette troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2022. Dès la 6ème minute, il avait déjà inscrit deux pénalités pour mettre son équipe sur de bons rails (6-0). C'était le début du festival signé du natif de Manille. Au quart d'heure de jeu, c'est lui qui prend un intervalle, fait parler sa vitesse avant de servir Genge, lequel provoquera une faute galloise. Et même si Smith manquera le coup de pied, il n'en est pas pour autant sorti de son match.

Alors qu'il avait ajouté trois points supplémentaires, l'inévitable Marcus Smith passe entre deux gallois et offre un offload à son coéquipier. Le jeu se poursuit et le joueur des Harlequins fait un retour intérieur pour Alex Dombrandt, mettant à la faute la défense des hommes de Pivac. Il se charge lui même de convertir la pénalité pour permettre aux siens de mener 12-0 à la mi-temps.

Du feu dans les jambes, de l'or dans les mains

Sur chaque prise de balle, la défense galloise était en alerte tant Smith a posé son étreinte sur le match. Et les coéquipiers de Dan Biggar ne s'étaient pas trompés quand ils ont ciblé le jeune demi d'ouverture. Quelques minutes seulement après la reprise, il tape au pied et trouve une touche à cinq mètres de la ligne d'en-but galloise. La lancer en touche atterrira directement dans les bras de Dombrandt qui passe la ligne. Le premier essai du match à l'initiative du prodige anglais. Même s'il manquera la transformation, il inscrira deux pénalités à la 68e puis 72e minute. Pénalités qui permettront au XV de la rose de sécuriser un succès important.

Outre son apport offensif, il a été précieux aussi là où on l'attend moins: en défense. Souvent ciblé par les attaques du XV du poireau, il ne s'est jamais échappé. Smith s'est même montré à son avantage dans ce secteur avec 12 plaquages réalisés, soit le troisième meilleur total de son équipe derrière Lawes et Dombrandt. Smith a donc été précieux pour permettre aux siens de prendre l'avantage au score et ensuite le conserver. C'est logiquement qu'il a été élu homme du match.

Par Robin Lopez