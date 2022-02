Large vainqueur de l’Italie, il y a deux semaines, l’Angleterre s’est, cette fois, imposée face à un adversaire un peu plus coriace. Samedi soir, dans son stade de Twickenham, le XV de la Rose a battu le Pays de Galles 23-19. Ainsi, les joueurs d’Eddie Jones confortent leur deuxième place au classement. Le Pays de Galles, quant à lui, reste avant-dernier.

Pour son premier match du Tournoi devant son public, à Twickenham, le XV de la Rose réalisait une entame intéressante. Après une première offensive sur le coup d’envoi de Marcus Smith, récupéré par Maro Itoje, les garçons d’Eddie Jones profitaient des fautes adverses pour mettre le Pays de Galles sous pression. Ils prenaient rapidement l’avantage au score (6-0) grâce à deux coups de pied de Marcus Smith (3e, 6e).

Dans ce premier acte peu rythmé et globalement pauvre, l’Angleterre tenait le ballon (62% de possession) et dominait les débats physiquement. Mais les deux équipes commettaient beaucoup de fautes (13 pénalités sifflées) et avaient du mal à trouver de la continuité dans leur jeu. Ainsi, malgré quelques fulgurances d’Alex Cuthbert côté gallois ou Marcus Smith pour le XV de la Rose, cette première période était loin d’être emballante. Après ses deux pénalités en début de match, Marcus Smith en passait deux autres (31e, 40+2e) et à la mi-temps, les Anglais menaient 12-0.

Le Pays de Galles n’a rien lâché

Après quarante minutes sans essai, Alex Dombrandt profitait d’un mauvais lancer en touche de Ryan Elias à cinq mètres de son en-but pour inscrire le premier essai de la rencontre (17-0, 44e). Mené au score, le Pays de Galles ne lâchait pas pour autant. Privés de ballon et dominés sur tous les impacts jusque-là, les coéquipiers de Dan Biggar se réveillaient à une demi-heure de la fin. Dangereux lorsqu’ils proposaient du volume dans leur jeu, ils revenaient totalement dans la partie grâce à deux essais de Josh Adams (54e) puis Nick Tompkins (61e), et à l’heure de jeu, cinq points séparaient les deux formations (17-12, 62e).

À douze minutes de la fin, Marcus Smith remettait son équipe à l'abri d’un essai transformé (20-12, 68e), puis le XV de la Rose faisait confiance à sa mêlée pour garder le cap. Bousculés dans ce secteur en première période, les avants anglais récupéraient une pénalité importante et Smith passait son sixième coup de pied de la soirée (23-12, 72e).

Alors qu’on pensait l’Angleterre se diriger tranquillement vers un succès, Kieran Hardy marquait un essai, transformé en drop par Dan Biggar à trente secondes de la fin, qui relançait le suspens (23-19, 79e). Mort de faim, le Pays de Galles tentait, pendant cinq minutes dans le temps additionnel, de remonter 80 mètres. Mais la défense anglaise se montrait solidaire et héroïque, pour finalement l’emporter grâce à ces quatre points d’avance.