844 : Russell et Hogg ont le pied chaud

Avec respectivement 844 et 747 mètres gagnés au pied lors des deux premières journées du Tournoi des 6 Nations, Stuart Hogg et Finn Russell sont les deux joueurs les plus efficaces dans ce domaine. Dans l’ensemble, l’écosse est la deuxième équipe à utiliser le plus le jeu au pied avec plus de 1900 mètres gagnés par ce biais derrière... la France et ses 2260 mètres gagnés au pied.

Chez les Bleus, c’est le demi de mêlée Antoine Dupont qui prend le plus le jeu au pied à son compte. Pas étonnant donc de le retrouver avec 681mètres gagnés au pied devant Melvyn Jaminet (565) ou encore Romain Ntamack (501).

9 : Darcy Graham, l’insaisissable

Les ailiers écossais ont pris la bonne habitude de figurer en tête des joueurs battant le plus de défenseurs. Si Duhan Van der Merwe est celui qui a cassé le plus de plaquages lors de la dernière édition en éliminant 31 adversaires, battant au passage le record de Brian O’Driscoll (30), c’est son homologue Darcy Graham qui domine ce classement cette saison avec déjà 9 défenseurs battus. Les Bleus sont prévenus…

30 : Jaminet sur les bases d’un record ?

Avec ses 30 points inscrits sur les deux premières journées, soit 15 points de moyenne par match, Melvyn Jaminet est sur les bases d’un record chez les Bleus. En effet, Gérald Merceron détient le record de points sur une édition. C’était en 2002. L’ouvreur avait alors inscrit 80 points soit une moyenne de 16 points par match. Toutes nations confondues, le record est toujours détenu par Jonny Wilkinson et ses 89 points en 2001.

17 : les Bleus veulent de la continuité

Le XV de France est l’équipe qui joue le plus debout dans cette édition du Tournoi des 6 Nations. En preuve ces 17 passes après contact déjà réalisées après deux journées. Parmi les joueurs utilisant le plus cette arme, on retrouve à trois offloads, les troisième ligne Anthony Jelonch et Grégory Alldritt ou les trois-quarts Damian Penaud et Yoram Moefana. En face, les écossais ne raffolent pas de ces fameux offloads puisque seuls les Italiens en font moins qu’eux (10 contre 9 pour les Transalpins).