Incontestablement, et sauf forfait de dernière minute, les deux points forts de l’Écosse sont sur les ailes. Ces dernières sont occupées par deux hommes très dissemblables. À gauche, il y a Duhan van der Merwe, à droite, il y a Darcy Graham. Le premier est un malabar, le second presque un freluquet.

Van der Merwe n’a pas grand-chose d’Écossais, en fait. Il est Sud-Africain, ancien international des moins de 20 ans sous le maillot de la sélection. Il a débarqué en France à Montpellier, où il n’est resté qu’une saison durant laquelle il a très peu joué. Il a mis le cap sur Édimbourg dans la foulée, c’était en 2017. Sans doute que ses nouveaux dirigeants lui ont mis le marché en main.

Après trois ans de résidence, il a pu enfiler le maillot du XV du Chardon et, à l’automne 2020, il a joué son premier test. Depuis, il est devenu indispensable : neuf essais en quinze sélections. Il a même fait partie de la tournée des Lions. Évidemment, entre-temps, il a déjà quitté l'Écosse pour le club anglais de Worcester. Son profil est donc plutôt celui d’un mercenaire, mais les supporters écossais n’en ont pas grand-chose à faire. C’est lui qui a marqué l’essai de la dernière minute ayant scellé la victoire à Paris en mars 2021 ; la première depuis 22 ans. Pourquoi s’embêter avec ces histoires d’authenticité.

À l’inverse, Darcy Graham est un vrai Écossais, des Borders, au sud d’Édimbourg, vivier historique du rugby national. Il est né à Melrose et il a vécu toute son enfance à Hawick. Les deux villes ont d'ailleurs formé quantité de joueurs internationaux. À côté de van der Merwe, Graham ressemble à un ver de terre survitaminé. Il a débuté en novembre 2018 sous le maillot bleu marine. En 24 sélections, il a déjà marqué onze essais. Contre le pays de Galles, lors de la deuxième journée du Tournoi, il a réussi une partie magnifique. Il suffit de revoir l’essai qu’il a marqué en gagnant magistralement son duel face à Louis Rees-Zammitt.

Sur les deux premières rencontres, il est cité parmi les meilleurs Écossais. Et incontestablement, il a tout pour devenir une tête de gondole de la nation qui maximise le plus son potentiel au monde. Après Écosse - Angleterre, son capitaine Stuart Hogg, a clairement cité son nom : "C’est une petite fusée de poche, il peut aller partout, marquer des essais et travailler pour des turnovers." C’est vrai qu’il fut décisif pour le gain de la Calcutta Cup, avec un essai offert à son demi de mêlée Ben White et un grattage pour le dernier turnover.

Les Français auront intérêt à s’organiser pour empêcher leurs partenaires de les alimenter en munitions de qualité. Ce sera l’un des enjeux du test de samedi.