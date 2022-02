Dans le chaudron de Murrayfield, c'est le Girondin Yoram Moefana qui évoluera à l'aile droite du XV de France. Le staff du XV de France a fini par trancher : plutôt que de laisser Moefana au centre et de décaler Gaël Fickou à l'aile, il a choisi l'inverse, aussi parce que Jonathan Danty s'est remis de son entorse à la cheville.

Ce choix, le staff l'a fait pour plusieurs raisons. D'abord au nom de la performance pure. C'est une évidence, Moefana marque des points à chacune de ses sorties, comme l'a laissé entendre le sélectionneur Fabien Galthié jeudi midi : "Yoram a fait un très bon match face à l'Irlande. Une très bonne rentrée aussi face à l'Italie la fois d'avant et il avait été aussi performant lors des autres matchs disputés avec nous, notamment face à l'Angleterre en finale de la Coupe d'automne des nations. Il est aussi très bon avec son club de l'UBB et très performant à chaque entraînement avec nous, que ce soit au poste de centre ou d'ailier."

L'autre raison, c'est que le staff voulait aussi reformer la paire Danty - Fickou au centre du terrain, excellente contre les All Blacks en novembre dernier : "Notre volonté était de garder quelque chose d'homogène au niveau du milieu du terrain avec Gaël Fickou, qui dirige notre défense de ligne, et Jonathan Danty, qui commence à avoir des repères."

Le staff a pensé à tout, même à François Cros en 12

Ce choix fait une victime collatérale : l'ailier toulousain Mathis Lebel qui restera dans les tribunes de Murrayfield : "On s'est posé la question d'aligner Matthis Lebel qui fait toujours de très bons entraînements et qui est un ailier de métier. Nous avons pris cette décision de jouer avec ces joueurs costauds parce qu'en face il y aura des trois-quarts très, très solides, très physiques, avec un jeu très direct articulé autour de Russell." Entre ces trois sérieux clients que sont Danty, Fickou et Moefana auxquels il faut ajouter Damian Penaud, la ligne d'attaque des Bleus impressionne.

On pourrait en dire autant du banc des remplaçants, où l'on retrouve une fois encore un "6-2" : six avants, deux trois-quarts : "C'est une formule qui nous permet de lâcher un paquet d'avants quasiment tout neufs autour de la 50e pour apporter un supplément d'âme, d'énergie. C'est notre stratégie", appuyait Galthié. Et à l'entendre, il a tout prévu : "En cas de problème, on a Gaël Fickou qui peut glisser à l'aile, Romain Ntamack qui peut glisser au centre, Thomas Ramos qui peut entrer en 10 ou en 15. Et puis s'il y avait encore un autre problème, on a aussi travaillé avec François Cros en premier centre." On vous le dit, les Bleus ont tout prévu pour sortir vainqueur du traquenard écossais.