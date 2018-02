L'Angleterre déjà première

C’était le match le plus déséquilibré sur le papier de cette première journée. Sans surprise, les Anglais se sont imposés (46-15) face à des Italiens dont sept joueurs découvraient le Tournoi au coup d’envoi. Les coéquipiers du capitaine Dylan Hartley ont récupéré le point de bonus au bout de 53 minutes après des essais de Watson (3e, 11e), Farrell (26e) et Simmonds. Ils en rajouteront trois de plus grâce à Ford (68e) et Simonds (75e), une nouvelle fois, et Nowell (75e). En face, la Squadra Azurra s’est bien accrochée avec une réalisation de Benvenuti (20e) puis de Bellini (58e) mais a craqué dans le dernier quart d’heure.

Owen Farrell (Angleterre) vs Italie le 04/02/2018Icon Sport

Entame et fin de match réussies des Anglais

Contrairement au Tournoi 2017, la belle mécanique du XV de la Rose n’a cette fois-ci pas été enrayée par une trouvaille italienne. Après le fameux "ruck fantôme" qui avait longtemps déstabilisé les Anglais lors de leur dernière confrontation à Twickenham, les Azzurri n’ont pu opposer que leur vaillance ce dimanche. C’est la 24e défaite en 24 matches de l’Italie face à l’Angleterre.

Dominateurs en mêlée et profitant des larges défensives de la Squadra, les hommes d’Eddie Jones ont su faire mal aux Italiens de Sergio Parisse et Alessandro Zanni qui fêtaient respectivement leur 130e et 100e sélection. Pour autant, le XV de la Rose n’a pas fait preuve d’une grande régularité sur la partie et sa défense a été prise parfois à défaut. Seules son entame et sa fin de match ont vraiment été très réussies.

Mike Brown (Angleterre) vs Italie le 04/02/2018Icon Sport

Premier vrai test face au pays de Galles

Avec cette victoire bonifiée, l’Angleterre, deuxième nation nationale, prend la tête du Tournoi au goal-average devant le pays de Galles, qu’elle recevra samedi prochain à Twickenham pour un premier vrai test. Les Anglais semblent en mesure de décrocher un troisième titre d’affilée et ainsi entrer dans l’Histoire de la compétition.

Quant aux Transalpins, ils vont certainement devoir lutter pour éviter une troisième cuillère de bois consécutive.