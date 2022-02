Opposée à l’Italie, ce soir à Mont-de-Marsan, l’équipe de France des moins de 20 ans a démarré le Tournoi de la meilleure des façons. Les coéquipiers de Kilian Tixeront, auteurs d’une prestation très sérieuse et d’une première période de qualité, l’ont emporté 41-15, avec le bonus offensif.

Au stade Guy et André Boniface, devant un public venu nombreux pour pousser derrière les Bleuets, l’équipe de France mettait un petit quart d’heure à se mettre en marche. Très certainement surprise par un ballon glissant, elle commettait quelques approximations sur l’entame, avant de prendre peu à peu le dessus sur l’Italie. Après un drop manqué d’Émile Dayral (13e), la bande à Killian Tixeront décidait d’accélérer le jeu. Sur une offensive tricolore dans le camp adverse, et grâce à un coup de génie du prometteur Baptiste Jauneau, Enzo Reybier marquait le premier essai des Français (7-0, 16e).

Bons en défense et plus incisifs à l’impact, les tricolores privaient l’Italie de ballon et mettaient les partenaires de Giacomo Ferrari sur le reculoir. Après une pénalité de Max Auriac (10-0, 22e), Émile Dayral était à la conclusion d’une percée de Robin Bellemand, et l’ouvreur d’Agen permettait aux siens de creuser l’écart (17-0, 26e). Sur l’action suivante, c’est l’ailier de Montpellier, Axel Bévia, qui se faisait remarquer grâce à sa pointe de vitesse, en étant à la conclusion d’un beau mouvement, et à la demi-heure de jeu, l’équipe de France menait 22-0. Dans le temps additionnel de la première période (40+2e), Alessandro Ortombina, pour l’Italie, réduisait l’écart, mais les Bleuets comptaient néanmoins une avance confortable à la pause (22-7).

26 points pour Max Auriac

Cependant, ils étaient cueillis à froid dès le début de la seconde période. Dans un premier temps, Nicolò Teneggi, grâce à une pénalité, ramenait l’Italie à douze points (22-10, 41e). Ensuite, alors que l’équipe de France était sur un temps fort dans les 22 mètres adverses, Lorenzo Pani interceptait une passe d’Émile Dayral et, après une course folle, relançait complètement les siens (22-15, 44e).

Secouée, l’équipe de France s’en remettait à la botte de Max Auriac pour reprendre le large. L’arrière du Stade toulousain passait trois nouvelles pénalités (49e, 55e, 61e) et à l’heure de jeu, la France menait 31-15. Ce même Max Auriac inscrivait l’essai du bonus offensif à sept minutes de la fin (38-15, 74e). Adroit dans ses tentatives (8/9 ce soir), le joueur de dix-neuf ans passait un dernier coup de pied (79e), pour porter le score final à 41-15.

Derrière un Matis Perchaud omniprésent, un Baptiste Jauneau très bon dans son rôle de numéro neuf et un Max Auriac précis dans ses tentatives, la France démarre donc ce Tournoi de la meilleure des façons.