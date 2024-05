Après deux défaites, les Parisiens ont relevé la tête avec vaillance et maîtrise face à leur principal rival dans la lutte pour la qualification directe en demi-finale.

Ce dimanche, le Stade français avait énormément à gagner et aussi beaucoup à prouver. Avant toute chose, il pouvait mettre une main et quatre doigts sur son billet pour les demies. Au-delà du résultat, les Soldats roses avaient à cœur de prouver, après deux nets revers, qu’ils n’étaient pas sur la pente descendante et que leur bon parcours jusqu’alors ne devait pas seulement à un réalisme teinté de réussite. En la matière, la réception d’une équipe aussi en forme et inspirée que Bordeaux-Bègles constituait un sacré révélateur. Les hommes de Laurent Labit allaient-ils parvenir à retrouver leur solidité défensive éprouvée ces derniers temps pour contenir la bande à Jalibert ? Allaient-ils rivaliser dans la capacité à faire vivre le ballon, eux qui ne possédaient que la treizième attaque de l’élite avant cette rencontre ?

Le début de partie a sûrement inquiété et laissé craindre le pire aux spectateurs de Jean-Bouin avec des vagues girondines à n’en plus finir. Mais si l’entame a été nettement à l’avantage des visiteurs, les Parisiens ont eu le mérite de limiter la casse, de garder le cap et d’attendre leur heure. Renouant avec leurs bonnes habitudes de la saison, ils ont porté l’estocade sur leurs deux premiers temps forts avec une charnière des plus inspirées à la baguette : une merveille de par-dessus de Joris Segonds récupérée par Joe Marchant puis habilement bonifiée par Rory Kockott a débloqué le compteur local avant qu’un mouvement plein de conviction et de prises de l’axe n’ouvre grand la voie de l’en-but au numéro 10 stadiste.

Bordeaux, les voilà !

À la mi-temps, le petit point de retard était paradoxalement encourageant pour Jeremy Ward et ses partenaires d’autant plus que le réalisme semblait bel et bien parisien. Ce que la seconde période confirma avec un essai refusé d’entrée à l’UBB, une pénalité de Joris Segonds et une réalisation du capitaine sud-africain sur un des rares temps forts locaux, parfaitement exploités une fois encore. La résilience parisienne a achevé l’ouvrage avec une défense remarquable sur une charge adverse (72e).

Le Stade français a réagi le bon jour face au bon adversaire, avec une nouvelle démonstration de réalisme, une de ses plus belles sans nul doute. À deux journées de la fin, sa présence en demi-finale du championnat ne fait plus guère de doute. Et s’il n’a pas fait la plus forte impression de tous les candidats au titre, son organisation collective et son pragmatisme dans les deux zones de marque en font un adversaire dont il vaudra mieux se méfier.