La Troisième Mi-Temps a analysé la victoire du Stade français face à l’UBB en conclusion de la 24e journée de Top 14. Pour les journalistes, ce succès est un peu à l’image de la saison du club parisien, bien parti pour se qualifier directement en demi-finale.

Le Stade français n’aura pas cogité longtemps. Une semaine après sa lourde défaite à Toulouse, les Parisiens ont battu Bordeaux-Bègles en conclusion de la 24e journée de Top 14.

Les hommes de Karim Ghezal ont réussi à prendre le dessus sur une équipe girondine trop brouillonne pour espérer mieux et s’offrent une route toute tracée vers les demi-finales. On en a parlé dans La Troisième Mi-Temps. Il reste désormais deux journées aux coéquipiers de Sekou Macalou pour terminer dans les deux premiers du classement et éviter un match de barrage.