Un stade plein, des essais et une qualification en demi-finales presque acquise, Léo Barré s’est présenté satisfait au micro de Canal + après le succès du Stade français face à l’Union Bordeaux-Bègles (22-18).

L’affiche de ce dimanche entre Paris (2e) et L’UBB (3e) aurait pu bousculer la hiérarchie, mais les Parisiens en ont décidé autrement. Avec cette victoire 22-18, les hommes de Laurent Labit ont fait un grand pas vers la demi-finale. Auteur d’une performance aboutie, Léo Barré a salué l’intensité mise par ses coéquipiers au micro de Canal + après la rencontre : "On a répondu présent physiquement. On a réussi à répondre à la guerre des rucks notamment en deuxième mi-temps alors que c’était un de leur point fort. Ils ont beaucoup tenté de nous contre-rucker lors du premier acte, on a bien réagi".

Le Stade français s'est imposé au forceps face à Bordeaux-Bègles et conforte sa place de dauphin, derrière Toulouse. L'UBB prend un bon point dans l'optique d'un éventuel barrage à domicile.



Si les Parisiens nous ont habitués tout au long de la saison à répondre dans le combat, ce soir les coéquipiers de Léo Barré ont réussi à envoyer du jeu. Des ambitions offensives qui ne sont pas pour déplaire à l’arrière international : "On est frustré depuis le début de saison parce qu’on n’arrive pas à produire notre jeu. Aujourd’hui, le maître-mot était de se faire plaisir et de faire plaisir au public qui est venu en nombre ce soir. Ça fait du bien de retrouver un Jean-Bouin à guichets fermés, ça faisait très longtemps. Ça donne envie de continuer à jouer. On a mis un orteil en demi-finale, mais pas encore le pied, va falloir continuer à travailler".

Une mobilisation du public que Sekou Macalou a lui aussi tenu à saluer : "Devant notre public à guichets fermés, on était obligé de répondre présent notamment dans l’agressivité. On a réussi à offrir un peu de spectacle, ça fait plaisir, j’espère que ça continuera comme ça". Les parisiens retrouveront Jean-Bouin lors de la dernière journée de championnat avant de se lancer dans la course au Brennus.