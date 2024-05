Les nouveaux dirigeants du Biarritz olympique, qui ont reçu la visite de deux membres de l’autorité de régulation du rugby, sont attendus mercredi ou jeudi devant l’instance afin de se faire valider ou pas leur plan de reprise. L’avenir du BO se joue cette semaine.

Ce jeudi, deux membres de l’A2R (l’Autorité de Régulation du Rugby, l’ex-DNACG) se sont rendus à Biarritz pour rencontrer la nouvelle équipe dirigeante du BO. Si le club a obtenu, grâce à la victoire d’Aurillac sur Montauban, son maintien sportif en Pro D2, reste à le faire valider administrativement par les instances de régulation. Or, rien ne semble acquis à ce jour. Les "gendarmes financiers" de la LNR ont eu affaire, à leur grande surprise, à Romain Detré, lors de leur rencontre ce jeudi à Aguiléra et non aux repreneurs du club.

Selon nos confrères de Sud-Ouest, l’homme d’affaires limougeaud avait indiqué aux représentants de l’A2R son désir d’aider financièrement le club à terminer la saison mais également de s’engager sur des garanties nécessaires pour l’avenir alors que le milliardaire français Pierre-Edouard Stérin (le créateur de Smartbox) qui ne fait pas l’unanimité sur la côte basque, pourrait finalement ne pas entrer dans le projet.

Les représentants attendaient des pièces qui n’auraient pas été apportées lors de cette entrevue. Toutefois, Romain Detré qui l’an passé avait déjà tenté de reprendre le Biarritz olympique, aurait amené quelques garanties sur la trésorerie du club.

Des garanties attendues avant la fin du mois

Le temps presse, car les Basques vont être à nouveau reçus par l’A2R ce mercredi ou ce jeudi selon nos informations. Sont attendues, les pièces et garanties bancaires afin de valider le budget prévisionnel de la saison prochaine qui serait de l’ordre de 9 millions d’euros, contre 11 millions cette saison.

L’équipe Hégarty accompagnée par Romain Detré doit apporter des preuves d’un engagement de l’ordre de 3 millions d’euros par saison sur les trois prochaines saisons. Un échelonnement de cette somme aurait été négocié jeudi dernier pour la saison prochaine.

Si l’avenir sportif du Biarritz olympique s’est éclairci avec le maintien sportif acquis au terme de la dernière journée de Pro D2, il reste donc pas mal d’interrogations à évacuer rapidement pour que le futur du club basque ne se conjugue plus au conditionnel. L’A2R attend ces informations avant la fin du mois