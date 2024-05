L’Union Bordeaux-Bègles s’est inclinée sur la pelouse du Stade Français en clôture de cette 24e journée, 22-18. Les Unionistes, qui venaient pour se rapprocher des demi-finales, laissent filer un adversaire direct au top 2. À l’issue de la rencontre, Matthieu Jalibert présentait quelques regrets sur la physionomie du match.

L’UBB a laissé passer une grosse occasion à Jean-Bouin ce soir. Les hommes de Yannick bru auraient pu réaliser le gros coup de la journée, en rejoignant le Stade Français au nombre de points. Une victoire leur aurait laissé entrevoir une qualification directe en demi-finales. Au lieu de ça, ils laissent filer les Parisiens, qui possèdent désormais un orteil dans le dernier carré. À l’issue de la rencontre, le demi d’ouverture bordelais, Matthieu Jalibert, présentait plusieurs regrets sur la physionomie de la rencontre, au micro de Canal +. "On était venu ici pour se tester face à cette belle équipe. Ils ont été très forts en conquête et en défense. Je pense qu’aujourd’hui on a eu les opportunités et les occasions pour scorer mais il a manqué cette petite passe, cette précision qui fait que l’on n’a pas réussi à prendre le large. On a eu trop d’imprécisions qui les ont laissés dans le match et qui leur ont permis de marquer trop facilement. Je suis déçu, j’ai eu l’impression qu’on était bien en place et qu’on arrivait à trouver des solutions, il y a des jours où ça ne veut pas, aujourd’hui c’était un jour sans."

Le Stade français s'est imposé au forceps face à Bordeaux-Bègles et conforte sa place de dauphin, derrière Toulouse. L'UBB prend un bon point dans l'optique d'un éventuel barrage à domicile.



Le film du match > https://t.co/wGpiMtFShx pic.twitter.com/rnrT3BsiXp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 19, 2024

"Il reste du temps"

L’ouvreur bordelais se disait évidemment déçu mais souhaitait par ailleurs relativiser. Les Bordelais sont toujours troisièmes et possèdent une avance importante sur le 7e, Pau. Si la déception est grande ce soir, il leur reste deux matchs pour engranger un maximum de points et assurer, un barrage à domicile, ou mieux : Il reste du temps, il reste deux matchs, mais ce sont des choses qu’il faut réussir à gommer."