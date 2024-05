Malmené en début de rencontre par l'UBB, le Stade français a su réagir pour finalement s'imposer sur sa pelouse. Victoire finale sur le score de 22-18 pour les joueurs de la capitale, qui font un énorme pas vers les demi-finales. Bordeaux-Bègles doit se contenter du point de bonus défensif, qui lui permet de terminer cette vingt-quatrième journée sur le podium.

Il y avait de l'orage dans l'air en région parisienne, et on attendait la foudre sur le terrain synthétique de Jean-Bouin entre le Stade Français Paris et l'Union Bordeaux-Bègles. Dans un stade bien garni, les Soldats Roses ont remporté un véritable bras de fer (22-18). De retour parmi les titulaires, Ward a une nouvelle fois été décisif du côté parisien.

Grâce à cette victoire, Paris (2e, 71 points) prend sept unités d'avance sur Bordeaux-Bègles (3e, 64 points). Toulouse (1er, 74 points) est désormais assuré de rejoindre directement les demi-finales.

Une avalanche d'essais

Dans son style caractéristique, Bordeaux-Bègles a attaqué la partie avec une orgie de jeu. Pas étourdis par l'échec de Lucu (2e), les Girondins ont mis la marche en avant grâce aux trois-quarts. À la suite d'une touche chipée par Cazeaux, l'UBB a parfaitement joué le ballon de récupération. Au départ, Moefana a bien navigué dans la défense adverse avant de passer les bras pour Bielle-Biarrey. L'arrière a été repris juste avant la ligne au terme d'une chevauchée de 40 mètres. Sur le renversement, en bout de ligne, Tapuai a conclu cette action d'envergure (0-5, 11e). En face des poteaux, Jalibert, qui a pris le relais de Lucu au but (2 échecs et cinq points laissés en route), a alourdi la marque (0-8, 13e).

Sonné, le Stade Français Paris a réagi par l'intermédiaire de sa charnière. Segonds, en filou, a trouvé la solution par l'intermédiaire d'une passe par-dessus le rideau défensif. Plus prompt, Marchant a devancé ses adversaires. Malin, Kockott a fait mine de jouer dans le sens avant de prendre un intervalle en bordure de ruck (7-8, 16e). Sur la deuxième réalisation parisienne, la charnière a eu, une nouvelle fois, une incidence positive. Les Parisiens ont réalisé une combinaison simple au centre du terrain en s'appuyant sur la puissance de Marchant. Au soutien, Kockott a pris l'axe. Après un effort des avants, Segonds, d'une feinte de passe, a trompé la défense girondine pour marquer entre les poteaux (14-8, 27e).

Et si on a bien cru que le Stade Français allait virer en tête, les visiteurs ont réagi au meilleur des moments. À la suite d'une pénaltouche magistrale de Jalibert, les avants girondins ont fait parler leur puissance. Au terme d'un maul porté d'école, Romain Latterrade a récompensé l'effort collectif (14-15, 40e).

Ward a montré la voie

Après l'avoir échappé belle sur un essai refusé à Bielle-Biarrey, pour une passe en-avant de Tapuai, Paris a fait preuve d'un froid réalisme. Segonds a converti une pénalité concédée par Tatafu (17-15, 51e). Cinq minutes plus tard, les Parisiens, grâce à une pénaltouche bien sentie par Segonds, ont pris le large. Les avants ont pris leur revanche au terme d'un maul porté bien réalisé. Dans la continuité de cette situation, Ward a échappé à la vigilance de Tatafu et de Boniface pour marquer (24-15, 56e).

Avec l'avantage en poche, Paris a fait parler la qualité de sa défense. À dix minutes du terme de cette partie, Ward, en se plaçant entre le terrain et le ballon, a empêché Taufa d'aplatir (72e). Un geste défensif décisif, car Bordeaux-Bègles a fini par s'épuiser. La bande à Bru a notamment commis trop d'erreurs techniques (13 en-avant). En fin de match, après avoir beaucoup tenté, Jalibert, sous les conseils de Bru, a préféré assurer un bonus défensif (22-18, 78e).

Après la trêve, le 1er juin prochain, Paris se déplacera du côté de Castres. Bordeaux-Bègles enchaînera un deuxième déplacement de rang en se rendant à Perpignan.