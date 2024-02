Plus personne ne bouge : pourquoi la "loi Dupont" change le jeu.

À plusieurs reprises, lors de la seconde période entre l’Ecosse et la France, les joueurs se sont figés sur le terrain pendant des séquences de ping pong. Explications de ce que les Britanniques appellent la "loi Dupont".

C’est une situation qui avait déjà fait polémique lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations, lors de victoire de l’Écosse au pays de Galles. Finn Russell, l’ouvreur du XV du Chardon, était resté immobile après avoir récupéré un jeu au pied de Cameron Winnett, l’arrière du XV du Poireau. Tout le monde se figeait alors pendant plusieurs secondes sur la pelouse. Cela s’est reproduit plusieurs fois en seconde période ce samedi à Édimbourg lors de la victoire française face à l’Écosse. Finn Russell était le premier a exploité ce point de règlement puis Thomas Ramos a utilisé la même parade quelques secondes plus tard, offrant un moment de flottement dans une rencontre déjà marquée par sa multitude de coups de pieds.

Pourquoi tout le monde a joué au jeu de la statue, comme on pourrait l’appeler dans les cours de récréation des écoles maternelles ou primaires ? C’est parce que les équipes ont trouvé la parade au ping pong rugby. En effet, la règle stipule que les partenaires du botteur peuvent être mis en jeu même si ce dernier ne les dépasse pas. En effet, les joueurs hors-jeu peuvent être pénalisés s'ils "interfèrent avec le jeu" ou "avancent vers le ballon". Si les joueurs se figent sur le terrain, ils doivent attendre que celui qui a réceptionné le ballon effectue une course de cinq mètres ou passe le ballon ou effectue un coup de pied, pour pouvoir faire action de jeu sans être considérés comme hors-jeu. C’est pour cela que Finn Russell ne bougeait pas après avoir récupéré le ballon, pour ainsi éviter de remettre les joueurs français en jeu. Le jeu se trouvant à ce moment-là dans une impasse, qui permet néanmoins aux coéquipiers de l’ouvreur écossais de se replacer tranquillement. Pour les tricolores, cette spécificité permet aux avants d’éviter des courses fatigantes en restant statiques.

Dupont a tout fait changer il y a un an et demi

C’est une faille du règlement mis en lumière par Bernard Jackman, ancien international irlandais et entraîneur de Grenoble de 2011 à 2017, qui a expliqué cette "nouveauté" la semaine dernière sur le plateau de RTE Sport : "Il n'y a pas eu de changement dans les lois, mais on l'appelle la "loi Dupont" parce qu'il y a un an et demi, Antoine Dupont, le capitaine français, s'est rendu chez l'arbitre avant un match et lui a expliqué cette spécificité du ping pong rugby : "Dans les combats, ils n'ont pas besoin de reculer ou d'être remis en jeu par le botteur, tant qu'ils restent statiques et que le receveur du ballon court cinq mètres ou fait une passe." Les joueurs hors-jeu n’ont plus besoin de se replacer, ce qui place le porteur du ballon dans une position inconfortable : "Parce que vous n'êtes pas obligé de bouger, cela n'ouvre pas la possibilité de contre-attaquer sans se faire contrer. C'est très intelligent et tout le monde copie Dupont maintenant."