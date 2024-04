Futur président du conseil de surveillance du Biarritz Olympique, Shaun Hégarty a expliqué, ce vendredi après-midi, en conférence de presse, ce qui l’avait motivé à se lancer dans ce projet.

Shaun, qu’est ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet ?

Au départ et comme la plupart d’entre vous le savent, je suis un jeune d’Aguiléra. J’ai grandi à Biarritz, autour de ce stade, entre le tennis et le rugby. Mon grand-oncle a joué ici, mon frère et moi avons commencé ici. Le BO est un club qui est en moi. Aujourd’hui, le club était en difficulté et avec mon groupe, on ne pouvait pas laisser faire sans agir. On ne pouvait pas laisser Biarritz sombrer sans agir.

On suppose qu’il y a, derrière vous, des investisseurs. Qui sont-ils ?

Avec le petit groupe que nous avons et au travers de nos relations et nos contacts, nous avons monté un projet présenté à un pool d’investisseurs. Le projet est beau. Biarritz, c’est un stade, une équipe historique et une ville qui plaît beaucoup. Derrière nous, il y a des gens sérieux en qui nous ont fait confiance.

Quid du stade ?

Au niveau du stade, il y aura une réflexion avec nos partenaires et institutions locales. On se pose les questions depuis un bon moment. Pour l’instant, il y a une saison à finir avec des joueurs à supporter. Nous arrivons avec des garanties pour que la fin de saison soit sauvée et c’est au staff et aux joueurs de continuer leur travail, qu’ils font très bien.

Jean-Baptiste Aldigé et Shaun Hégarty ont donné une conférence de presse, cet après-midi. Midi Olympique - Pablo ORDAS

Quand avez-vous décidé de vous lancer ?

Quand on a appris que le club était en difficulté, car Jean-Baptiste Aldigé et ses associés ont décidé de partir. Il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste et Louis Vincent Gave ont été là pendant des années. On leur souhaite bon courage. Aujourd’hui, il y avait un club en difficulté et avec mes compagnons, on se devait d’y aller.

Comment vont se dérouler les prochaines semaines ?

La passation va être faite. Il faut qu’on suive le système de passation. Nous avons des gens sérieux derrière nous. Aujourd’hui, nous ne sommes pas là pour ça, nous voulons présenter notre équipe et parler de rugby. Ces dernières semaines, Marc Baget, Flip van der Merwe et deux ou trois conseils m’ont accompagné là-dedans.

Quelle sera la future organisation ?

Flip van der Merwe prendra la présidence du directoire. Il est quand même très reconnu dans le monde du rugby avec ses nombreuses sélections avec l’Afrique du Sud. Flip est sorti major de Cambridge, il a une tête bien remplie et je suis très fier qu’il m’accompagne dans ce projet. Tout ce projet, on en parlera à partir du moment où on aura les mains totales sur le club. Aujourd’hui, je suis là pour me présenter et ma priorité, c’est de sauver le club sportivement.

Avez-vous échangé avec la mairie ?

Jusqu’ici, nous étions tenus à la confidentialité et c’est une règle qu’on a gardée. Je suis certain qu’on travaillera main dans la main avec la mairie. […] On fait confiance aux gens sur le terrain aujourd’hui, au staff monté. Sur les derniers matchs, ils ont montré leur capacité et leurs valeurs. Ce n’était pas facile, pour eux, d’être dans le flou. Aujourd’hui, on enlève ce flou.

Avez-vous commencé à mettre les mains dans le cambouis ?

Nous avons travaillé discrètement pendant ces quelques semaines, nous avons réussi à avoir une vision assez claire pour avancer. Aujourd’hui, toutes les institutions et tous les partenaires ont la porte ouverte pour qu’on discute. Le but, c’est que le BO soit une réunion, un endroit où on a envie d’aller, où on a plaisir à se retrouver. C’était compliqué ces dernières années, mais j’espère que sur le futur, on arrivera à insuffler un vent nouveau. Oui, c’est compliqué, mais si on ne fait rien, rien ne se passe.