C’est dans la peau du sixième au classement que l’US Dax va recevoir Brive (7e), ce soir. Hugo Cerisier, qui sera titulaire à l’ouverture, sait que cette rencontre du haut de tableau sera un nouveau moment important, dans la saison des Landais.

La victoire face à Montauban vous a-t-elle fait définitivement basculer vers la lutte pour le top six ?

Je pense qu’elle nous a fait basculer, oui. Après, vers la lutte pour le top six, je ne suis pas sûr… Le maintien est quasiment acquis grâce à ce succès à Montauban, qui compte double car c’était un concurrent direct. Pour le top six, nous n’avons pas basculé là-dedans, car quand on dit qu’on bascule, c’est que c’est vraiment fait. Là, c’est encore compliqué de dire qu’on y est.

Est-ce de la modestie ?

Nous sommes le promu, c’est très compliqué d’être constant sur une saison entière. Nous savons d’où nous venons. Nous avons fait une superbe saison, jusque-là. Il faut qu’on arrive à prendre les matchs un par un, et on verra, à la fin, où nous en sommes.

Les semaines se suivent et les résultats avec. Tout compte fait, n’êtes-vous pas toujours portés par l’euphorie de la montée ?

Notre saison, cette année, a eu du mal à démarrer. Nous avons eu du mal à se mettre au niveau. Par la suite, on a un peu le sentiment qu’elle ressemble à celle de l’an dernier, on gagne à l’extérieur sur des matchs où on ne s’y attend pas. Il y a une euphorie, bien sûr. La même ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et le fonctionnement est totalement différent.

En quoi le fonctionnement est-il différent ?

Nous sommes beaucoup plus nombreux dans l’effectif, il y a beaucoup plus de turnover. L’an dernier, on jouait la plupart des matchs. Cette année, à chaque rencontre, il y a presque dix changements.

Maintenant que le maintien est presque acquis, avez-vous noté des changements dans le comportement du groupe ?

Il y avait peut-être un peu de sérénité. Cette réception de Brive aurait pu être très compliquée si on jouait vraiment le bas de tableau. Là, à l’inverse, c’est une rencontre qu’on va aborder sans pression. C’était top de préparer ce match avec un environnement comme ça.

La réussite de l’USD est aussi celle de son manager, Jeff Dubois. Que pouvez-vous nous dire sur ce qu’il vous apporte ?

Jeff arrive à faire quelque chose de bien. Alors il n’est pas sur le terrain, mais arrive à gérer l’effectif comme il faut. Ça paye. Au début, il y a eu beaucoup de questions posées par rapport à ça, mais là, ça marche très bien, ça porte ses fruits.

Qu’attendez-vous du match de jeudi contre Brive ?

Nous avons un point d’avance. Si on gagne, on en aura quatre d’avance… On veut gagner tous nos matchs à domicile. Là, on reçoit un gros du rugby, c’est un challenge, comme chaque week-end et on voudra le gagner. Le CAB est très conquérant devant, il est capable de tout. Ils ont annoncé dans tous les médias qu’ils allaient venir pour faire un gros match. On sait que la rencontre sera très serrée, très compliquée.

Votre équipe a fait ses preuves, devant…

Oui. On saura répondre, je n’ai aucun doute. Quand il est en forme, notre pack est très bon.

Vous aurez, pour la première fois de la saison, les honneurs du diffuseur, un jeudi soir. Qu’est-ce que ça vous inspire ?

Je ne sais pas si c’est grâce à notre saison, mais nous avons ce privilège, oui. Tant mieux, on va en profiter et ça va nous donner encore plus de motivation. C’est plutôt sympa, différent du multiplex, on n’en a pas parlé entre nous, mais on y porte un peu attention, individuellement.

Quel regard portez-vous sur votre saison ?

Elle se passe très bien, on a un super groupe. Le coach utilise Romuald Séguy et moi, en dix. C’est très souvent chacun à notre tour. La concurrence est très saine. Sur ma saison, c’est super de jouer en Pro D2. Nous sommes tous surpris d’arriver à ce classement-là. La saison est plus que positive, individuellement et collectivement.

En ayant joué 23 matchs cette saison, vous êtes réellement acteur de cette belle épopée. Le fait d’être au club depuis un moment doit rajouter une saveur particulière…

La plupart des joueurs sont là depuis un moment. Nous avons joué en Fédérale, nous sommes montés, avons bataillé en Nationale. Nous avons progressé avec le club et c’est encore plus gratifiant. C’est énorme, même, de vivre ça au sein d’un club.

Quel poste préférez-vous entre le dix et le quinze ?

Je préfère le dix. Quinze, j’aime tout autant, mais ce n’est pas mon poste numéro un. Après, on joue plus au rugby quand on est quinze…

On dit souvent qu’un club qui se maintient vit une deuxième année plus compliquée. Dès lors, les semaines qui vont arriver ne sont-elles pas un grand bonus, pour vous ?

On nous le dit beaucoup, oui… Après le match contre Montauban, les anciens ont pris la parole. Ils nous ont dit qu’il faudrait prendre les moments qui vont se présenter à nous. Ce sont de superbes moments qui vont se présenter à nous, sans pression de relégation. Il faudra en profiter à 200 %.