Discret, jusque-là, sur le marché des transferts, le club landais s’est activé, ces dernières semaines, pour avancer sur plusieurs dossiers.

Bien partie pour se maintenir en Pro D2, l’US Dax travaille, en coulisses, pour bâtir son effectif en vue de la saison prochaine. Lundi soir, le club landais a annoncé la prolongation de son trois-quarts centre, Bastien Daguerre (21 ans). Les dirigeants rouge et blanc ont voulu sécuriser un joueur prometteur, puisqu’ils lui ont proposé un nouveau bail pour trois saisons supplémentaires (un an de contrat espoir puis deux ans de contrat pro). Cette année, le trois-quarts centre a disputé 18 matchs (9 titularisations), pour sa première expérience avec les professionnels. Il a inscrit trois essais.

Un deuxième ligne recherché

Au poste de centre, le vétéran Ilikena Bolakoro (36 ans) ne sera pas prolongé. Titulaire à douze reprises cette saison, le fidjien était arrivé à Dax en 2021, après des passages à Biarritz, Colomiers, Angoulême ou Nevers. Son aventure dans les Landes s’arrêtera donc dans quelques semaines.

Pour le remplacer, les dirigeants de l’USD ont étudié la piste menant au centre ou ailier de l’USAP, Eddie Sawailau, mais elle ne devrait pas aboutir. Les décideurs dacquois cherchent un douze, alors que Sawailau joue davantage à l’aile ou au poste de deuxième centre.

Au niveau du paquet d’avants, l’USD est à la recherche d’un deuxième ligne, pour remplacer Matt Luamanu, qui ne sera pas conservé. L’ancien joueur de l’Aviron bayonnais (35 ans) a joué 20 matchs cette saison (10 titularisations).

Point d’interrogation sur Lévi

En première ligne, la belle histoire entre l’US Dax et Iban Hiriart-Urruty va se poursuivre. Arrivé en août en tant que joker médical d’Elvis Lévi, le talonneur de 30 ans, qui n’avait jamais goûté au monde professionnel, a convaincu les décideurs landais, puisqu’ils avaient déjà décidé de le conserver, à la fin de son bail de joker, en tant que joueur supplémentaire jusqu’à la fin de la saison. Il a récemment signé un nouveau contrat de deux ans et s’est ainsi engagé avec l’USD jusqu’en 2026.

Toujours au poste de talonneur, un point d’interrogation existe au sujet de l’avenir d’Elvis Lévi (37 ans). L’ancien joueur du BOPB a fait son retour à la compétition début mars, suite à une grosse blessure (rupture du tendon d’Achille). Les décideurs dacquois aimeraient poursuivre l’aventure avec lui s’il arrive à bien revenir. Il n’a, pour l’instant, passé que 33 minutes sur les pelouses de Pro D2 et après de longues semaines sans jouer, son entrée en jeu à Valence Romans a été compliquée. Il aura d’autres occasions pour convaincre les dirigeants landais, lors des prochaines rencontres.

Enfin, des discussions ont d’ores et déjà été entamées avec le talonneur Louis Barrère (23 ans), sous contrat jusqu’en 2025, pour une nouvelle prolongation. Des échanges ont aussi eu lieu entre le club rouge et blanc et le troisième ligne Paul Ausset (24 ans), dont le contrat arrive à terme en juin 2024. Une issue positive, pour que le flanker poursuive l’aventure jusqu’en 2026, est dans les tuyaux. Élément important de la montée en Pro D2, l’ancien joueur du Stade toulousain a disputé 9 matchs cette saison (8 titularisations). Le club travaille aussi pour renouveler le contrat du pilier gauche, Thibaud Dréan (32 ans). Dans les couloirs de Maurice Boyau, un nouveau bail de deux ans est évoqué.