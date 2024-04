L’US Montauban s’est inclinée 26-36 face au leader vannetais. Entreprenants et en capacité d’arracher un point de bonus défensif en fin de match, les locaux n’ont jamais lâché le match. Pourtant deux actions symptomatiques semblent avoir fait basculer la rencontre.

Des tribunes garnies, du soleil et un adversaire de taille… Une atmosphère propice à l’exploit, qui laisse entrevoir une soirée qui pouvait être belle pour les Montalbanais. Pour ça, il fallait commencer fort. Les hommes de Pierre-Philippe Lafond l’ont bien compris et inscrivent un premier essai dès la septième minute de jeu par l’intermédiaire d’Yvan Reilhac.

Le début d’une performance face au leader qui lance l’ultime sprint final en vue du maintien ? Malheureusement pour Montauban, comme souvent depuis janvier, une série d’actions va venir, au fil du match, égrainer la confiance des joueurs qui peinent à se remettre la tête à l’endroit. Des erreurs individuelles, des mauvais choix qui laissent des regrets à l’heure de faire les comptes de cette 27e journée de Pro D2.

Une défense en difficulté

À la 35e minute de jeu, les Montalbanais viennent d’encaisser un essai en force et se retrouvent menés 14-17. Sur le renvoi, les Vannetais dégagent et malgré un contre, trouvent une bonne touche sur les quarante mètres des locaux. Cyril Blanchard trouve parfaitement son sauteur, Juan Bautista Pedemonte en premier bloc, qui permet à son demi de mêlée, Michael Ruru, de mettre en œuvre un lancement de jeu des plus classique avec la course tranchante de l’ouvreur du soir Maxime Lafage. C’est là qu’un premier doute s’installe pour l’USM : Lafage se joue aisément de Tyrone Viiga et perfore le rideau défensif pourtant parfaitement placé. Un avertissement sans frais, l’ouvreur Vannetais élimine Thomas Fortunel d’un coup de pied par-dessus, mais se montre coupable d’un plaquage en l’air sur Semesa Rokoduguni.

Si l’action ne mène finalement à rien, elle n’est pas sans conséquence. Pour la première fois du match, la défense des locaux craque “facilement”. Il se passe alors deux phénomènes, les Vannetais gagnent en confiance tandis que l’USM perd en sérénité défensive. Quatre minutes plus tard, les Montalbanais sont mis sous pression dans leurs propres 22 mètres, mais la situation n’est pas critique : la défense est en place. Pourtant, l’erreur individuelle de Viiga survenue quelques minutes plus tôt provoque cette fois un raté collectif. Le Vannetais Juan Bautista Pedemonte charge et consomme trois défenseurs pour un seul réellement impliqué dans le plaquage. Résultat, le surnombre est créé sur la phase de jeu suivante et Thomas Fortunel se rend coupable d’un en-avant volontaire, empêchant Gwenaël Duplenne de jouer un deux contre un d’école pour un essai tout fait. Les locaux rentrent à la pause en infériorité numérique assortie d’un essai de pénalité (14-22).

Prudence est mère de sûreté

À l’heure de jeu, l’USM est mené 19-29, mais Josua Vici sonne la révolte en se jouant de trois défenseurs vannetais d’une roulette. Quarante mètres plus loin, les vert et noir mettent le leader en difficulté à l’entrée de ses propres 22 mètres. S’ils ne progressent pas, les locaux ont la main sur le ballon et obtiennent une pénalité. Dans l’euphorie, Vici la joue rapidement malgré une défense adversaire parfaitement placée. Un surplus d’envie qui ne permet pas à son équipe de mettre à mal les défenseurs bretons. Après quelques phases de jeu improductives, Josua Vici sonne à nouveau la charge, cette fois, il est isolé et la défense vannetaise récupère une pénalité.

D’une potentielle possession sur touche à hauteur de l’en-but vannetais, les hommes de Pierre-Philippe Lafond concèdent par manque de lucidité une touche dans leurs 40 mètres à un adversaire qui n’en demandait pas tant. Quelques minutes plus tard, Robin Taccola inscrit l’essai de la victoire pour le RC Vannes. Les Montalbanais s’offrent bien dix dernières minutes de folie, mais échouent à un essai d’un bonus défensif qui pourrait compter (26-36).

La déconvenue de Biarritz, facilement dominé par Grenoble (19-46) et la défaite de Rouen en déplacement à Dax (29-16) laissent les écarts inchangés dans la course au maintien. Les joueurs de l’USM sortis sous les chants de soutien du stade Sapiac prendront la semaine prochaine la direction de Colomiers pour un derby à double enjeu : laver l’affront du match aller (13-37) et surtout ramener un maximum de points pour le maintien.