Ce jeudi, en conférence de presse, le demi de mêlée du Stade Toulousain Baptiste Germain a évoqué, à travers la perspective du match face à Toulon ce samedi, sa situation, ses déboires et son ressenti sur sa saison, sur un ton assez solennel.

Baptiste, après votre dernier match le 9 mars dernier à Perpignan, vous devriez faire votre retour en tant que titulaire face à Toulon ce samedi. Comment abordez-vous la rencontre ?

C’est un match que j’ai coché parce qu’il me tient à cœur. Avoir laissé certains joueurs au repos fait que je commence à l’ouverture, un poste auquel j’ai joué plusieurs fois cette saison. Ça fait un moment que je n’ai pas joué mais je m’entraîne tous les jours pour être prêt quand on aura besoin de moi. C’est mon tour et maintenant il faut assurer, faire la meilleure prestation possible et essayer de faire un coup à Toulon. Quand on monte dans le bus pour jouer un match c’est rarement avec l’envie de perdre donc on va jouer notre carte à fond avec l’effectif qu’on a.

On imagine que ça ne doit pas être facile de vivre ces moments à côté du groupe en s’entraînant sans avoir la chance jouer. Qu’est-ce qui vous permet vous accrocher ?

Oui c’est vrai que ce n’est pas facile, d’autant plus que les matchs de Coupe d’Europe, ce sont des matchs que j’avais pu jouer sur les années précédentes. Aujourd’hui c’est un peu plus compliqué, mais la carrière d’un joueur n’est pas tout le temps faite de hauts. Ça arrive d’être un peu plus loin du groupe et du terrain mais c’est à moi de travailler encore plus comme je le fais chaque semaine pour améliorer mes points faibles et progresser sur mes points forts pour justement essayer d’aller chercher ses feuilles de matchs. On est tous des compétiteurs donc on a tous envie de jouer ces matchs, mais il faut aussi savoir penser au groupe et se mettre à la disposition des joueurs qui jouent le week-end pour essayer de les faire travailler au maximum.

Est-ce plus facile de s’intégrer dans un groupe qui est sur une bonne dynamique ?

Bien sûr, mais au final les matchs que j’ai joué c’était avec cette équipe-là, on va dire l’équipe type doublons, si on peut l’appeler comme ça, c’est un groupe que je retrouve assez facilement donc il y a tout pour prendre du plaisir même si ça va être très dur. Toulon est sur une excellente dynamique aussi en Top 14. On espère que ça va être un gros match et qu’on va s’envoyer à fond comme on l’a fait durant la période de doublons.

Comment vous sentez-vous physiquement et moralement ?

Je sors d’un mois et demi où je n’ai pas joué. Quand on est moins concerné à l’entraînement, certaines fois quand on rentre à la maison, c’est plus dur. Mais c’est aussi ça être rugbyman, ce n’est pas toujours tout beau et tout rose comme ça a pu l’être pour moi en début de saison. Il y a des saisons où il faut savoir faire le dos rond et continuer à travailler dans son coin. Moralement, ce match tombe bien. Je pense plus aux points positifs, c’est-à-dire commencer le match samedi, qu’au mois dernier qui a pu être un peu plus dur. Sinon physiquement évidemment j’accuse un petit manque de rythme, mais on travaille dessus vu l’intensité des entraînements.

Ce match que tu as coché, est-ce que c'est aussi par rapport à l'histoire familiale (la compagne de Germain étant Sophie Tapie, fille de l'ancien président de l'Olympique de Marseille) ?

Oui évidemment, ma belle-famille sera dans les tribunes. Ca rajoute une petite pression en plus donc c'est aussi ça qui est bon (rires).

Au niveau du poste, vous avez souvent alterné entre 9 et 10, est-ce que vous allez rester polyvalent ?

Je pense rester polyvalent, comme beaucoup de joueurs dans la ligne de 3/4 à Toulouse. Il faut garder cette polyvalence qui est très importante. Aujourd’hui je suis sur du 50/50 et il faudrait que je sois sur du 100 % sur les deux postes. C’est à moi de travailler sur ça. Je prends l’exemple du match à La Rochelle cette saison (30-7 pour les Maritimes) où ça avait été plus dur pour moi. On a tout ici dans ce club pour essayer d’être les meilleurs possibles. Si je suis à 100 % sur les deux postes, je peux espérer jouer plus souvent.