Notamment grâce à une seconde période exceptionnelle, les Toulousains ont fait exploser Exeter pour finalement s'imposer 64-26. Les Haut-Garonnais ont inscrit neuf essais, Blair Kinghorn et Juan Cruz Mallia se sont offerts un doublé. Toulouse recevra les Harlequins pour une place en finale.

Il ne leur aura fallu que onze minutes au retour des vestiaires. Onze minutes durant lesquelles les Toulousains ont délivré une démonstration de rugby. Onze minutes et quatre essais qui auront décidé du sort d'un match jusqu'alors serré. Le Stade toulousain signe un récital de rugby, le quart de finale le plus prolifique de l'histoire de la Coupe d'Europe (64-26) pour rallier les demi-finales.

Pourtant, les Anglais montrent un visage conquérant dès l'entame de match. Les Anglais mettent beaucoup de rythme, dans le premier acte. Tant en défense, qu'en attaque. La première séquence offensive est particulièrement tranchante, et Slade est tout proche de trouver Skinner, aux portes de l'en-but. Le premier nommé ouvre néanmoins le score sur une pénalité (6e, 0-3).

Les Anglais imposent le rythme

En réaction, le Stade se montre tout aussi clinique sur son seconde séquence de possession. Après avoir fait le travail au centre du terrain, avec des rucks dévastateurs, les décalages se font et Lebel perce sur son aile. Il retrouve son ouvreur et ami, Romain Ntamack à son intérieur, qui signe le premier essai du match (8e, 7-3). Le décor est planté, sous un temps estival les deux équipes sont disposées à offrir du jeu. Elles ne vont pas se priver. Car les Chiefs sont venus à Ernest-Wallon sans aucun complexe. À la Toulousaine, ils ne refusent pas le jeu et enchaînent passes au contact, comme plaquages offensifs. Leurs incursions sont souvent payantes, comme celle autour de la 20e minute de jeu. Peato Mauvaka est exclu temporairement pour fautes répétées près des lignes. La pénalité est jouée à la main, et au bout d'une combinaison bien sentie, Roots plonge dans l'en-but (20e, 7-13).

Intenable cet après-midi, Jack Willis inscrit un nouvel essai, passé la demi-heure de jeu (32e, 16-17). Dans un match accroché, il permet aux Toulousains de virer en tête à la pause.

Onze minutes de folie

Au retour des vestiaires, Slade relance le chassé-croisé, avec une pénalité (46e, 17-19). C'est à ce moment-là que la machine toulousaine se met en marche. En onze minutes, les hommes d'Ugo Mola tuent tout suspense et prennent le large, au planchot. Pendant cette période, tout réussit aux Toulousains. Passes au contact, sautées qui atterissent dans les bras, courses dévastatrices... Les trois-quarts sont à la fête et les avants ne sont pas en reste. Kinghorn par deux fois, mais aussi Mallia et Dupont. De 17-19, le score passe à 45-19. L'heure de jeu n'est pas encore franchie mais le match est d'ores et déjà terminé. Une leçon de rugby ? Pas assez pour satisfaire l'appétit des rouges et noirs.

Les Harlequins au Stadium

Dans la droite lignée de leur campagne européenne, Antoine Dupont et compagnie signent un nouveau succès fleuve (64-26). En six matchs de Champions Cup, ils tournent désormais à 45 points inscrits en moyenne. De quoi faire très peur aux Harlequins, leur prochain adversaire. Des Quins qui devront en plus se déplacer sur la pelouse du Stadium de Toulouse.